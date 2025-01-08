財赤｜羅兵咸料港府財赤948億　儲備創新低僅夠用10個月

會計師行羅兵咸永道（PwC）估計，政府今個財政年度將錄得財政赤字948億元，幾乎是政府原先預計的兩倍，而且當中已包括958億元的政府債券淨現金流入。該行又估計截至今年3月底，財政儲備將下降至6,398億元，相當於約10個月的政府開支，較高峰時28個月大幅減少，創特區政府有記錄以來最低的財政儲備水平。
若不採措施扭轉 未來4個財政年度將面臨赤字
港府去年財政預算案時估算本財年財赤481億元，財政司司長陳茂波早前更新預測，料年度赤字約1,000億元，最新受訪時稱料為1,000億元以下。羅兵咸警告，如果政府支出繼續以目前的速度增長而不採取措施扭轉這一趨勢，預計政府在未來4個財政年度將面臨赤字，籲政府全面檢討公共支出，加強力度管控開支增長；與此同時必須在管理財政及其對公眾的影響之間小心取得平衡。
賣地及印花稅收入大減
羅兵咸指出，2024年物業交投不及預期，影響賣地和印花稅收入，料全年度賣地收入約80億元，較預算的330億元少76%。印花稅收入約580億元，較預算710億元低18%。另外，利得稅和薪俸稅收入將達2,476億元，就較原先預計的2,756億元減少10%。
羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人倪智敏表示，在地緣政治緊張、減息步伐放緩及其他可能窒礙經濟迅速復甦的因素帶動下，預期全球經濟在2025年將面臨更多不確定性，亦可能阻礙香港經濟迅速復甦。
新一份《財政預算案》下月26日公布，羅兵咸永道提出多項建議，包括可以考慮建立全面的一站式便利服務，包括簡化簽證申請流程、為人才與合適的就業機會進行配對，以及為其子女安排教育設施，以確保他們能順利過渡和融入香港。其他建議還包括：為本地僱主提供稅務扣除，以鼓勵其出資提升員工技能和為員工提供再培訓；考慮豁免股票交易的買方印花稅，以刺激資本市場活動並吸引更多投資者；試點計劃分配資源來引領人工智能的部署，例如與深圳市政府合作使用自動識別容貌的出入境檢查系統。