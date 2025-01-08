財赤｜羅兵咸料港府財赤948億　儲備創新低僅夠用10個月

會計師行羅兵咸永道（PwC）估計，政府今個財政年度將錄得財政赤字948億元，幾乎是政府原先預計的兩倍，而且當中已包括958億元的政府債券淨現金流入。該行又估計截至今年3月底，財政儲備將下降至6,398億元，相當於約10個月的政府開支，較高峰時28個月大幅減少，創特區政府有記錄以來最低的財政儲備水平。

若不採措施扭轉 未來4個財政年度將面臨赤字

港府去年財政預算案時估算本財年財赤481億元，財政司司長陳茂波早前更新預測，料年度赤字約1,000億元，最新受訪時稱料為1,000億元以下。羅兵咸警告，如果政府支出繼續以目前的速度增長而不採取措施扭轉這一趨勢，預計政府在未來4個財政年度將面臨赤字，籲政府全面檢討公共支出，加強力度管控開支增長；與此同時必須在管理財政及其對公眾的影響之間小心取得平衡。