貨幣政策 加息潮漫延亞洲 印度升半厘 摩根料有助穩匯率

除美國聯儲局大幅加息外，亞洲步入加息行列，印度央行昨宣布加息半厘至4.9厘，分析預計未來數月除中國、日本和泰國以外，將有更多亞洲央行加入加息行列。短期無意改變貨幣政策的日本，在息差擴闊下，日圓兌一美元續於20年低位徘徊，今年累瀉逾16%，為最差貨幣。

印度兩個月來第二次加息以遏制通脹，當地通脹今年3月及4月分別達7%及7.8%，央行料2022至2023年度通脹料達6.7%，2022至2023年度經濟增長料為7.2%。議息後，美元兌印度盧比曾報77.7825，揚0.09%。另外，泰國央行昨議息維持利率0.5厘紀錄低位，是2020年5月以來連續16次維持不變，未來是否加息將視乎經濟和通脹情況而定。是次四票對三票維持利率不變，三票支持加息0.25厘。議息後，美元兌泰銖曾報34.495，升0.25%，港元兌泰銖報4.3941，升0.2%。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰對傳媒指，印度、新加坡等亞洲央行已先後加息或採取更嚴格貨幣政策，預計未來數月除中國、日本和泰國以外，大多數亞洲央行將在今年內適度加息，將有助進一步穩定亞洲貨幣，並增強亞洲股票和固定收益對國際投資者的吸引力。