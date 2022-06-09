貨幣政策 加息潮漫延亞洲 印度升半厘 摩根料有助穩匯率

除美國聯儲局大幅加息外，亞洲步入加息行列，印度央行昨宣布加息半厘至4.9厘，分析預計未來數月除中國、日本和泰國以外，將有更多亞洲央行加入加息行列。短期無意改變貨幣政策的日本，在息差擴闊下，日圓兌一美元續於20年低位徘徊，今年累瀉逾16%，為最差貨幣。
印度兩個月來第二次加息以遏制通脹，當地通脹今年3月及4月分別達7%及7.8%，央行料2022至2023年度通脹料達6.7%，2022至2023年度經濟增長料為7.2%。議息後，美元兌印度盧比曾報77.7825，揚0.09%。另外，泰國央行昨議息維持利率0.5厘紀錄低位，是2020年5月以來連續16次維持不變，未來是否加息將視乎經濟和通脹情況而定。是次四票對三票維持利率不變，三票支持加息0.25厘。議息後，美元兌泰銖曾報34.495，升0.25%，港元兌泰銖報4.3941，升0.2%。
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰對傳媒指，印度、新加坡等亞洲央行已先後加息或採取更嚴格貨幣政策，預計未來數月除中國、日本和泰國以外，大多數亞洲央行將在今年內適度加息，將有助進一步穩定亞洲貨幣，並增強亞洲股票和固定收益對國際投資者的吸引力。
事實上，澳洲及新西蘭已連續上調利率，兩央行分別於本月及上月再加息0.5厘，而南韓、馬來西亞上月亦加息0.25厘。在強美元下，亞洲貨幣今年續走軟並見多年低位，日圓兌一美元昨曾報134.13，跌逾1%，續見逾20年低，每百日圓兌港元曾報5.84。而南韓圜、紐元及馬來西亞元匯價今年以來累瀉逾半成。
瑞銀指，從技術面看，日圓短線或進一步走低，下一個重要阻力位在135，是2002年1月低位，倘聯儲局緊縮趨緩，日本亦沒那麼鴿派，日圓年底前或反彈至124。