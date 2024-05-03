貨幣政策｜按息年底前或跌穿4厘 港美息率料續橫行

美國聯儲局一如預期維持利率5.25至5.5厘不變，連續6次按兵不動，會後聲明指在降低通脹至2%目標仍未有更多進展，在通脹未達標前不適宜減息。另外，港銀昨亦維持最優惠利率(P)不變，市場暫仍憧憬美或下半年開始減息，而港息亦可能跟隨，惟按揭利率短期於4.125厘橫行，年底前有機會跌至4厘或以下。

聯儲局主席鮑威爾指，需要更長時間才可達致減息信心，不會就一兩個月數據而行動，強調目前利率適合不同經濟狀況，不適宜將政策轉為更加緊縮，亦排除下次加息機會。