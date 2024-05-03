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財經
2024-05-03 04:30:40
日報

貨幣政策｜按息年底前或跌穿4厘 港美息率料續橫行

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美國聯儲局

聯儲局主席鮑威爾言論未有偏鷹。(路透社)

美國聯儲局一如預期維持利率5.25至5.5厘不變，連續6次按兵不動，會後聲明指在降低通脹至2%目標仍未有更多進展，在通脹未達標前不適宜減息。另外，港銀昨亦維持最優惠利率(P)不變，市場暫仍憧憬美或下半年開始減息，而港息亦可能跟隨，惟按揭利率短期於4.125厘橫行，年底前有機會跌至4厘或以下。

聯儲局主席鮑威爾指，需要更長時間才可達致減息信心，不會就一兩個月數據而行動，強調目前利率適合不同經濟狀況，不適宜將政策轉為更加緊縮，亦排除下次加息機會。

另外，公開市場委員會同意，減慢縮減資產負債表步伐，在6月開始將國債減持上限，由每月600億美元，降至250億美元，按揭抵押證券的減持規模維持每月上限350億美元。

利率期貨顯示，聯儲局6月維持利率機會率為85.5%，按日減5.2個百分點，減息0.25厘機會率增至14.5%。

10年債息升 紓緩加息壓力

中銀香港(2388)投資管理總經理王兆宗認為，由於美國經濟續穩步擴張，就業增長仍強勁，近幾個月實現2%通脹目標缺乏進一步進展，聯儲局按兵不動是較平衡的做法，合乎市場預期。對於近期市場憂慮美國可能要再次加息，他指，美國國債近期波動，10年國債息率年內升逾70點子，金融環境有所收緊，亦降低再次加息必要性。

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通脹數據將成為焦點

安本副首席經濟師James Cann指，當局警告今年通脹加速將推遲政策寬鬆時間表。然而，鮑威爾語調或許未有展示令人擔心的鷹派立場。減息時機和程度顯然以數據為依歸，即將出爐通脹數據將成為焦點。他預計，如未來數月通脹放緩，聯儲局將在9月和12月分別降息0.25厘。若通脹出現意外上行，將可能推遲減息時間表。

中原按揭董事總經理王美鳳指，相信美國等待通脹率較明確呈現回落走勢，並邁向2%目標水平時，才開始啟動減息，暫預期美國下半年啟動減息，減息次數或達2至3次，減息共介乎0.5厘至0.75厘。基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅較細，相信須待港元拆息於下半年逐步下降一定幅度，P及按息才回落，現時本港主要按息4.125厘將橫行一段時間，年底前按息或回落至4厘或以下水平。

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