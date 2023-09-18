貨幣政策｜英國或再加息0.25厘 超級議息周 美日料按兵不動

美英日三大央行本周議息，市場普遍預期美國聯儲局及日本央行將分別維持利率介乎5.25至5.5厘，以及負0.1厘不變。另外，英倫銀行將再度加息0.25厘，利率料上調至5.5厘水平。另外，中國人民銀行將公布貸款市場報價利率(LPR)，分析料或有機會調低。

美國上周公布8月消費物價指數(CPI)按年回升至3.7%，但核心通脹回落至4.3%，利率期貨最新顯示，本周議息維持利率5.25至5.5厘不變機會率高達98%，較一周前增6個百分點，而加息0.25厘的機會率僅為2%。高盛及ING均預期聯儲局將維持貨幣政策不變。

另外，高盛料10月31日至11月1日議息亦不大可能加息，認為勞動力市場進一步平衡，通脹持續有利好消息，以及第四季經濟增長可能見底，令當局將放棄今年最後一次加息，倘通脹持續降溫，明年可能逐步減息。

英倫銀行周四議息，外電綜合65名經濟師均預期加息0.25厘，至5.5厘見2007年高位，由於英國通脹已由去年10月11.1%回落至7月的6.8%，但與2%目標仍有距離，故需持續加息。萊斯銀行經濟學家認為，現有足夠數據支持加息周期已近尾聲，但同時英倫銀行正努力避免提高市場對減息的期望。

日本央行將於周五議息，市場普遍預期維持負0.1厘及貨幣政策不變。日央行行長植田和男早前暗示年底前會結束寬鬆貨幣政策，即引起市場關注，現普遍預期最快明年1月結束負利率政策。中金指倘植田和男措辭轉鷹，日圓或從148年內低位顯著反彈，美元連續上漲或不會延續太長。

渣打：人行或調整LPR

渣打中國宏觀策略部主管劉潔日前指，人行將進一步降準和下調中期借貸便利(MLF)利率；周三公布LPR下調機會亦增加，但未有透露減幅。現時1年期及5年或以上利率分別為3.45厘及4.2厘，人行於8月僅調低1年期利率0.1厘。