貨幣數字｜港10月港元存款再跌1.4%

金管局發表的統計數字顯示，本港10月認可機構存款總額跌0.3%，其中港元存款按月瀉1.4%或1,021.3億元，跌幅進一步擴大0.3個百分點，外幣存款則升0.8%，10月則漲1.2%，主要反映企業資金流動。至於由年初截至10月底計，存款總額揚0.4%，港元存款則挫1.9%。

另外，本港人民幣存款上月升3.2%，於10月底為8,848億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額為7,381億元人民幣，較9月份的8,865億元人民幣，減16.7%。該局指存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

貸款與墊款總額跌 1.2%

10月份貸款與墊款總額跌1.2%，由年初截至10月底計則累減1.9%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)跌1%，在香港境外使用的貸款瀉1.7%。由於港元存款跌幅較港元貸款跌幅大，港元貸存比率由9月底的90.1%，上升至10月底的90.8%。

另外，上月港元貨幣供應量M2及M3同時下滑1.3%，與去年同期比較均跌2.2%。經季節因素調整的港元貨幣供應量M1瀉4.9%，與去年同期比較則挫15.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於10月份均下跌0.4%，與去年同期比較，M2及M3均升1.2%。

由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動。