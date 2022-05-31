貨幣數字｜港4月港元存款減0.5% 外幣存款無升跌

金管局指，今年4月認可機構的存款總額跌0.3%。其中港元存款減0.5%，至約7.53萬億元，3月時則升0.4%，外幣存款則沒有明顯變動，至7.77萬億元，3月下滑1.1%。由年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別升0.8%及1.6%。4月人民幣存款按月再度回升，漲6.4%，至約8,419億元人民幣。跨境貿易結算人民幣匯款總額4月為7,425億元人民幣，3月則為8,016億元人民幣。該局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

4月貸款與墊款總額跌0.7%，由年初截至4月底計則揚0.5%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在4月分別下滑0.6%及0.9%。由於港元存款跌幅比港元貸款大，港元貸存比率由3月底的85.2%，上升至4月底的85.6%。

另外，4月港元貨幣供應量M2及M3均瀉0.4%，與去年同期比較則齊升1.2%。經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.4%，與去年同期比較則揚5.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於4月分別少0.3%及0.2%，與去年同期比較則同時升3.7%。