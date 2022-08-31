貨幣數據｜港元存款7月轉跌0.7% 人幣存款再減0.2%

金管局發表統計數字，今年7月認可機構存款總額升0.2%，其中港元存款跌0.7%，6月則升1.3%，外幣存款7月升1.2%，6月下滑0.6%，主要反映企業資金流動。首7個月計，存款總額及港元存款分別多0.6%及1.6%。

至於本港人民幣存款7月減0.2%，至7月底為8,137億元人民幣，跌幅較6月下滑4.2%有所收窄。上月跨境貿易結算人民幣匯款總額為7,326億元人民幣，較6月份8,359億元人民幣，跌逾12%。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

貸款與墊款總額瀉 0.4%

至於7月貸款與墊款總額瀉0.4%，由年初截至7月底計則升0.4%。由於港元貸款上升而港元存款下跌，港元貸存比率由6月底的86.8%，升至7月底的87.5%。

上月港元貨幣供應量M2及M3同時跌0.6%，與去年同期比較則升1.2%。7月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1跌2.5%，與去年同期比較則瀉5.6%，部分反映投資相關活動。由於按月貨幣統計數字或受各種短期因素如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。