貨幣數據｜2月人民幣存款急瀉17%

金管局公布，本港認可機構的存款總額繼1月升2.6%後，2月份再度回落1.1%，至15.4萬億元。其中港元存款在2月增0.5%，至7.5萬億元，外幣存款則跌2.6%，至7.85萬億元。本港人民幣存款則受企業資金進出影響，繼1月份顯著漲18.2%後，2月按月比較大幅走低17.3%，至9,067億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額為5,007億元人民幣，而1月份為6,994億元人民幣。該局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。今年首兩個月存款總額及港元存款分別多1.4%及1.8%。

2 月貸款與墊款總額升 0.1%

至於2月貸款與墊款總額升0.1%，首兩個月揚0.9%。其中在香港使用貸款(包括貿易融資)該月增0.4%，在香港境外使用貸款減0.4%。由於港元存款上升而港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由1月底的85.7%，降至2月底的85.3%。

2月份港元貨幣供應量M2及M3同時升0.3%，與去年同期比較均跌1.1%。去年2月底大型新股認購活動為貨幣供應的按年增長帶來高基數影響。若撇除新股認購貸款所產生存款，2月港元貨幣供應量M2及M3按年升0.8%，經季節因素調整港元貨幣供應量M1增3.2%，與去年同期比較多4.2%，部分反映投資相關活動。2月貨幣供應量總額M2及M3同跌1.2%，與去年同期比較則分別升3.6%及3.5%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，貨幣供應量總額M2及M3按年均升4.6%。