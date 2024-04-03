貨幣疲弱｜逼近152成關鍵 日本干預匯市成效恐存疑

美國3月ISM製造業採購經理指數強勁，令押注6月減息的預期即時降溫，美元稍強，近日日圓走勢偏弱，兌一美元續企於151以上水平，一度逼近152關，不單引起日本官員「出口術」關注，分析關注152水平或令當局出手干預，惟後市日圓反彈力度恐不足。 日圓兌一美元早前曾低見151.98見約34年低，亦低於日本於2022年151.95入市水平，而昨晚9時曾報151.69，下滑0.03%，今年以來暫累挫逾7.5%，每百日圓昨曾兌5.163港元，為G10中表現最差貨幣。 繼日本財務大臣鈴木俊一日前表示，當局正高度關注匯市走勢，會採取適當措施，不排除任何選項，前日本央行行長黑田東彥亦指日圓近期過度疲弱，認為有干預匯市可能性。

美國銀行報告曾指，倘日圓下試152至155區間，或一個月隱含波動率從目前約8%，升至約10%，干預風險將增加。傑富瑞則料假如美元兌日圓由152大幅上漲到154或155水平，當局才有反應。 兌港元或見5.32 野村證券日本貨幣策略主管Yujiro Goto對傳媒表示，假如日本當局如2022年般動用數萬億日圓干預，相當於將日圓兌一美元匯率提高4至5日圓。大和證券首席外匯策略師Kenta Tadaide則認為，按日圓供需狀況計算，約1萬億日圓干預規模或僅令日圓彈不足1日圓，或最多5日圓，倘以152水平入市，即有機會反彈見147，即每百日圓或見約5.32。