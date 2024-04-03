貨幣疲弱｜逼近152成關鍵 日本干預匯市成效恐存疑

美國3月ISM製造業採購經理指數強勁，令押注6月減息的預期即時降溫，美元稍強，近日日圓走勢偏弱，兌一美元續企於151以上水平，一度逼近152關，不單引起日本官員「出口術」關注，分析關注152水平或令當局出手干預，惟後市日圓反彈力度恐不足。
日圓兌一美元早前曾低見151.98見約34年低，亦低於日本於2022年151.95入市水平，而昨晚9時曾報151.69，下滑0.03%，今年以來暫累挫逾7.5%，每百日圓昨曾兌5.163港元，為G10中表現最差貨幣。
繼日本財務大臣鈴木俊一日前表示，當局正高度關注匯市走勢，會採取適當措施，不排除任何選項，前日本央行行長黑田東彥亦指日圓近期過度疲弱，認為有干預匯市可能性。
美國銀行報告曾指，倘日圓下試152至155區間，或一個月隱含波動率從目前約8%，升至約10%，干預風險將增加。傑富瑞則料假如美元兌日圓由152大幅上漲到154或155水平，當局才有反應。
兌港元或見5.32
野村證券日本貨幣策略主管Yujiro Goto對傳媒表示，假如日本當局如2022年般動用數萬億日圓干預，相當於將日圓兌一美元匯率提高4至5日圓。大和證券首席外匯策略師Kenta Tadaide則認為，按日圓供需狀況計算，約1萬億日圓干預規模或僅令日圓彈不足1日圓，或最多5日圓，倘以152水平入市，即有機會反彈見147，即每百日圓或見約5.32。
麥樸思：一場必敗之仗
惟「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)認為，若日本央行入市，如同「打一場必敗之仗」，亦難以改變日圓弱勢。
另外，分析指市場須關注美國本周公布就業數據，以及下周公布的通脹數據，同時亦關注美日之間利差問題，日本央行已取消負利率政策，但圓匯不升反跌，由議息前約149水平，跌至現時約152水平。
華僑銀行指，日本第一季企業信心指數好壞參半，服務業信心達至30年高位，但製造業則輕微回落。技術上，若匯價進一步跌穿152關鍵水平，不排除將引入更多買盤。預期日圓兌一美元短期支持位149.16，阻力位151.91。