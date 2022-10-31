貨幣統計｜港元存款連跌3個月 9月瀉1.1%

金管局統計數字顯示，今年9月認可機構存款總額沒有明顯變動，其中港元存款按月下跌1.1%，8月則減0.8%，連續3個月走低，而外幣存款則升1.2%，主要反映企業資金流動和市場集資活動有所增加。由年初截至9月底計，存款總額升0.6%，港元存款則減0.5%。

人民幣存款升 1%

另外，本港人民幣存款在9月份上升1%，於9月底為8,577億元人民幣，連升兩個月。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月為8,865億元人民幣，按月多逾11%。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

9月份貸款與墊款總額跌0.5%，由年初截至9月底計則減0.6%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)上月少0.1%，在香港境外使用的貸款則瀉1.5%。由於港元貸款上升而港元存款下跌，港元貸存比率由8月底的88.7%，上升至9月底的90.1%。

在香港使用的貸款(包括貿易融資)繼上季微升0.1%後，在第三季按季少0.8%。按經濟用途分析，這些貸款於第三季的跌幅主要由貿易融資，以及對建造業及物業發展與投資的貸款帶動。

M2 及 M3 齊挫 1.1%

9月份港元貨幣供應量M2及M3同時挫1.1%，與去年同期比較均跌0.8%。9月經季節因素調整的港元貨幣供應量M1瀉5%，與去年同期比較則挫11.3%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2於9月份微跌0.1%，M3則沒有明顯變動，與去年同期比較，M2及M3均升1.6%。