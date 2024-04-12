貨幣走勢｜日圓續尋底 逼近歷史低 日本隨時出手干預

日本財務大臣鈴木俊一昨表示，過度外匯波動不可取，不排除採取任何措施來應對，他說關注日圓對走軟至152、153的背景，而不一定要關注其本身的水平。財務官員神田真人則指，當局一直為所有情況做好準備，包括干預日圓。

日圓續尋底，兌一美元曾失守153關，報153.29，再創約34年低，較1990年6月155.77歷史低位相差不大，每百日圓曾兌5.11港元。圓匯破心理關，日本官員出口術「干預」，日圓反彈最新報152.88，升0.2%，分析料日圓續受息差、地緣政局等因素影響。

2022年9月日圓兌一美元曾跌至145見約24年低，當局出手買入日圓，為1998年以來首次入市，同年10月再跌至32年低位151.94，日再次出手干預，據報共斥約9萬億日圓入市。美國銀行料當局或日圓於152至155間出手。

聯儲局減息預期有差參

日圓急貶，因美國3月通脹(CPI)超市場預期，6月減息預期大幅降溫，帶動美元上揚，最新利率期貨顯示，6月維持利率機會率達98%，而市場對儲局今年減息預測呈分歧，紐約聯儲主席威廉姆斯稱通脹將續波動，預計聯儲局今年將降息；亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克則重申今年減息一次預期不變，若經濟有變化，更可推遲減息又或加大減息力度。前財長薩默斯則指，通脹回升意味必須嚴肅對待下次行動，下次可能是加息。