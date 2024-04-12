貨幣走勢｜日圓續尋底 逼近歷史低 日本隨時出手干預

日圓續尋底，兌一美元曾失守153關，報153.29，再創約34年低，較1990年6月155.77歷史低位相差不大，每百日圓曾兌5.11港元。圓匯破心理關，日本官員出口術「干預」，日圓反彈最新報152.88，升0.2%，分析料日圓續受息差、地緣政局等因素影響。
日本財務大臣鈴木俊一昨表示，過度外匯波動不可取，不排除採取任何措施來應對，他說關注日圓對走軟至152、153的背景，而不一定要關注其本身的水平。財務官員神田真人則指，當局一直為所有情況做好準備，包括干預日圓。
2022年9月日圓兌一美元曾跌至145見約24年低，當局出手買入日圓，為1998年以來首次入市，同年10月再跌至32年低位151.94，日再次出手干預，據報共斥約9萬億日圓入市。美國銀行料當局或日圓於152至155間出手。
聯儲局減息預期有差參
日圓急貶，因美國3月通脹(CPI)超市場預期，6月減息預期大幅降溫，帶動美元上揚，最新利率期貨顯示，6月維持利率機會率達98%，而市場對儲局今年減息預測呈分歧，紐約聯儲主席威廉姆斯稱通脹將續波動，預計聯儲局今年將降息；亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克則重申今年減息一次預期不變，若經濟有變化，更可推遲減息又或加大減息力度。前財長薩默斯則指，通脹回升意味必須嚴肅對待下次行動，下次可能是加息。
景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭指，「黏性通脹」似乎又回到美國經濟詞典當中，這當然並非市場希望見到的情況，上月通脹上升主要受非住屋服務價格上漲0.65%，及受汽車保險、汽車維修及醫療服務等類別通脹推動，這些類別相當於「車尾」部分，即反映已發生情況。不認為完全排除當局6月減息可能性，但CPI趨勢持續強勁，無疑降低可能性，若聯儲局發言人開始發表更多鷹派言論，亦是意料之中。
渣打財富管理首席投資辦公室指，首季經濟數據顯示軟著陸機會最大，美歐央行或年中開始減息，聯儲局今年或減息三次共75個基點。日本央行加息後立場仍偏鴿，未來仍有加息可能，日圓短線或再跌穿逾30年低位，惟中線美日息差料收窄帶動日圓回升，日圓未來3個月及12個月料見153及142。另外，高盛早前調整日圓未來3個月預測，由145改為155。