貨幣走勢｜日圓見7年低 美10年債息破2.8厘

日圓兌一美元曾破125，見2015年8月以來7年低位。(資料圖片)

美國聯儲局大手加息0.5厘預期升溫，加上最快5月開始縮減資產負債表「縮表」，美元近日持續強勢，日圓兌一美元曾報125.7，見2015年8月

以來7年低位，現報125.53，下滑0.15%，每百日圓曾報6.23港元。

據分析指，日圓急貶，令日本投資者將美元資產兌換回本地貨幣的成本，減低投資美國國債及公司債收益，外匯避險成本大增。避險成本急劇升高，因為美國聯儲局和日本央行貨幣政策分歧。

日本財務大臣鈴木俊一表示，日本將與美國和其他國家密切溝通，妥當應對貨幣走勢。他又強調，不希望見到匯率過於波動，將密切關注日圓走勢，近日日圓走弱，對日本經濟的影響。

高盛調整日圓預測

高盛早前調整日圓匯價預測，美元兌日圓3個月目標由117，調高至123，6個月及1年分別為120及118。

其他貨幣方面，歐元兌美元現報1.0867，跌0.2%；英鎊兌美元減0.15%，報1.3011；澳元兌美元報0.7431，升0.19%。

另外，美國10年期國債息突破2.8厘，現報2.826厘，升0.043厘，為2018年底以來高位，交易員押註聯儲局將加快收緊貨幣政策以抑製通脹。摩根大通資產管理及三菱日聯證券預期，10年期美債息料升破3厘以上。