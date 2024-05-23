貨櫃碼頭吞吐量持續下跌　李澤鉅：葵涌貨櫃碼頭用地改變與否由港府負責

葵涌貨櫃碼頭昔日為全球吞吐量最大的港口，不過近年吞吐量持續下跌，在一個排名中更跌出十大。長和（001）主席李澤鉅主持股東周年大會（AGM），回應股東提問，碼頭會否更改土地用途時，他表示，香港貨櫃碼頭排名持續下跌是不爭事實，又指用地改變與否，由香港政府負責及決定，長和會與政府保持溝通和配合。

李澤鉅又指，長和的優勢在於其多元化，沒有依賴單一業務構成主要盈利來源，而是所有業務共同發展成果。他相信，目前長和旗下港口在地域上的分布，可平衡不同轉變。他又以旗下零售旗艦屈臣氏為例，若只留於香港發展，將會面臨市場飽和問題，惟屈臣氏在全球的店舖多達1.86萬家，相信香港與其全球業務可以互補不足，而現時長和在歐洲及亞洲的零售業務，已超越疫情前水平。

被問到有關港人轉移北上消費議題，李澤鉅回應，的確對集團香港零售業務構成重大挑戰，重新集團會積極應對，除為旗下位於旅遊區的商舖，擺放保健品售賣吸引遊客，百佳超市亦會增設優惠，讓港人不用北上便可享有更高性價比購物。