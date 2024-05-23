貨櫃碼頭吞吐量持續下跌　李澤鉅：葵涌貨櫃碼頭用地改變與否由港府負責

葵涌貨櫃碼頭昔日為全球吞吐量最大的港口，不過近年吞吐量持續下跌，在一個排名中更跌出十大。長和（001）主席李澤鉅主持股東周年大會（AGM），回應股東提問，碼頭會否更改土地用途時，他表示，香港貨櫃碼頭排名持續下跌是不爭事實，又指用地改變與否，由香港政府負責及決定，長和會與政府保持溝通和配合。
李澤鉅：只留於香港發展會面臨市場飽和問題
李澤鉅稱，葵涌貨櫃碼頭更改土地用途是重大議題，亦超出集團的決定範圍，應該由政府來做決策，並為香港貨櫃碼頭發展尋找出路。
李澤鉅又指，長和的優勢在於其多元化，沒有依賴單一業務構成主要盈利來源，而是所有業務共同發展成果。他相信，目前長和旗下港口在地域上的分布，可平衡不同轉變。他又以旗下零售旗艦屈臣氏為例，若只留於香港發展，將會面臨市場飽和問題，惟屈臣氏在全球的店舖多達1.86萬家，相信香港與其全球業務可以互補不足，而現時長和在歐洲及亞洲的零售業務，已超越疫情前水平。
被問到有關港人轉移北上消費議題，李澤鉅回應，的確對集團香港零售業務構成重大挑戰，重新集團會積極應對，除為旗下位於旅遊區的商舖，擺放保健品售賣吸引遊客，百佳超市亦會增設優惠，讓港人不用北上便可享有更高性價比購物。
李澤鉅：回購屬香港間接投資
對於未來投資，李澤鉅指，集團一直有進行回購，從去年至今，長江實業集團(1113)已回購8,300多萬股，涉資大概30多億港元，這亦屬於集團在香港的間接投資。他指，事實上香港作為國際金融中心，愈多國際企業及國際家族辦公室，不論主理人的種族或國籍，香港的國際金融中心市場地位愈加鞏固，香港的經濟底氣亦會更好，有利長遠發展。
李澤鉅對本港樓市有信心
樓市方面，李澤鉅認為，長遠來說對長江集團中心二期的前景很有信心，因為始終位處中環核心區的海景寫字樓，故不用太擔心；住宅他則認為樓盤訂價不可一概而論，因訂價是因應每個物業的不同條件，包括所在位置、交通、周邊環境、以及當時市場環境而釐定，並強調香港樓市一直有剛性需求，長遠發展依然得到支持，「撤辣」後，本 地樓市將繼續由房屋政策及利率走向主導。