國際航運界研究機構Alphaliner周三(17日)公布2023年全球港口吞吐量最新統計數據，指本港貨櫃碼頭吞吐量跌至第11位，是有紀錄以來首次跌出十大。運輸及物流局在社交專頁回應指，本港港口的實力綜合全面，不應單以吞吐量排名去量度。
本港港口實力綜合全面 不應單以吞吐量排名量度
帖文指，「Alphaliner」及另一航運業媒體「Lloyd's List」皆收集各地港口貨櫃吞吐量並以此編制排名，不同機構的排名方法各有差異。根據Lloyd’s List的排名，香港港口在2022年的貨櫃吞吐量全球排名第9，共處理1,669萬個標準箱。而根據政府統計處數字，香港港口在2023年的貨櫃吞吐量為1,440萬個標準箱。縱使尚有港口未公布全年吞吐量數字，當局估計按「Lloyd's List」的方法，香港港口的貨櫃吞吐量在2023年排名全球第10，較2022年下跌一名。
至於「Alphaliner」使用不同的排名方法，將洛杉磯港和長灘港合併為一個港口計算。根據「Alphaliner」的計算方法，2022年洛杉磯港及長灘港的合併排名第9名，高於香港的第10名。
發言人指，社會可能會著眼於香港港口貨櫃吞吐量下跌趨勢，但當局認為現在更應該抓緊時機繼續鞏固及發展香港港口的優勢。
吞吐量比疫情前大跌21%
國際航運界研究機構Alphaliner周三(17日)公布2023年全球港口吞吐量最新統計數據，香港跌出全球十大貨櫃港口之列，是貨櫃運輸史上首次。上海、新加坡及寧波港位列三甲，杜拜亦取代香港晉身第十大。
連續第7年下跌
Alphaliner公布全球最繁忙的30個貨櫃港口統計，香港有紀錄以來首次跌出十大，由第10降一級至第11位。本港去年錄得港口吞吐量1,434.2萬個標準箱（TEU），按年跌14.1%，並屬連續第7年下跌，並較2019年疫情前減少21.6%。
前10名港口有6個都是在中國，榜首上海吞吐量約4,915萬個標準箱(TEU)，按年增長3.9%，並較2019年增展13.5%。排第二及第三位的分別是新加坡及寧波，錄得3,901萬及3,530萬個TEU，按年增長4.6%及5.8%，並較2019年分別增4.9%及28.2%。
排第四至第九名分別是青島、深圳、廣州、南韓釜山、天津及美國洛杉磯／長灘。