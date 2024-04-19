國際航運界研究機構Alphaliner周三(17日)公布2023年全球港口吞吐量最新統計數據，指本港貨櫃碼頭吞吐量跌至第11位，是有紀錄以來首次跌出十大。運輸及物流局在社交專頁回應指，本港港口的實力綜合全面，不應單以吞吐量排名去量度。

本港港口實力綜合全面 不應單以吞吐量排名量度

帖文指，「Alphaliner」及另一航運業媒體「Lloyd's List」皆收集各地港口貨櫃吞吐量並以此編制排名，不同機構的排名方法各有差異。根據Lloyd’s List的排名，香港港口在2022年的貨櫃吞吐量全球排名第9，共處理1,669萬個標準箱。而根據政府統計處數字，香港港口在2023年的貨櫃吞吐量為1,440萬個標準箱。縱使尚有港口未公布全年吞吐量數字，當局估計按「Lloyd's List」的方法，香港港口的貨櫃吞吐量在2023年排名全球第10，較2022年下跌一名。