買完即沽｜單日淨沽27億 港股穿二萬 北水短炒盈富

美國聯儲局主席鮑威爾對加息的鷹派發言，連日引發金融市場波動，恒生指數昨早段反覆後，尾市突然發力向下，並以近全日低位19,925點收市，為本月首次在二萬關樓下收市，全日挫125點或0.6%。大市反覆下，北水選擇以盈富基金(2800)短炒，港股通周三淨買33.4億元盈富後，昨旋即淨沽出26.6億元，由周三幾近全數買額，至昨日幾近全數沽額，以盈富昨成交額78.5億元計，即近34%沽盤均為北水。

盈富過去兩日的買盤及沽盤均為一面倒，周三沽額只有359萬元，昨日買額只有202萬元，反映香港ETF的內地投資者買賣手影非常一致。盈富昨為最活躍港股，較騰訊控股(700)的59.5億元成交額，還再高逾三成；同時，盈富昨亦為沽空額最高港股，全日沽空額33.1億元，沽空率42.2%，佔大市昨總沽空金額177.2億元的18.7%。

盈富昨收報20.16元，跌0.08元或0.4%。

