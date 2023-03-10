買完即沽｜單日淨沽27億 港股穿二萬 北水短炒盈富

美國聯儲局主席鮑威爾對加息的鷹派發言，連日引發金融市場波動，恒生指數昨早段反覆後，尾市突然發力向下，並以近全日低位19,925點收市，為本月首次在二萬關樓下收市，全日挫125點或0.6%。大市反覆下，北水選擇以盈富基金(2800)短炒，港股通周三淨買33.4億元盈富後，昨旋即淨沽出26.6億元，由周三幾近全數買額，至昨日幾近全數沽額，以盈富昨成交額78.5億元計，即近34%沽盤均為北水。
盈富過去兩日的買盤及沽盤均為一面倒，周三沽額只有359萬元，昨日買額只有202萬元，反映香港ETF的內地投資者買賣手影非常一致。盈富昨為最活躍港股，較騰訊控股(700)的59.5億元成交額，還再高逾三成；同時，盈富昨亦為沽空額最高港股，全日沽空額33.1億元，沽空率42.2%，佔大市昨總沽空金額177.2億元的18.7%。
盈富昨收報20.16元，跌0.08元或0.4%。
香港科技探索港股通買盤佔65%
另外，香港科技探索(1137)亦連日獲北水青睞，繼周三熱炒直播帶貨概念而淨吸資1.54億元後，昨淨買額達8,048萬元，當中買額3.4億元，沽額2.6億元，以其昨日5.22億元成交額計，即65%買盤為北水。而按CCASS(中央證券登記)資料，港股通最新的香港科技探索持倉約為2.6%。
香港科技探索昨收報6.12元，跌0.68元或10%。
國企股指數昨報6,649點，失77點或1.2%；恒生科技指數報3,930點，跌58點或1.5%，連同恒指，三大指數均創本月收市最低。主板成交額1,029億元。受盈富的大手買賣左右，港股通昨淨買額由周三的75.55億元，大縮至昨日僅6.15億元。
京東上季轉賺30億人幣 派31美仙
另外，京東集團(9618)昨公布截至去年12月底第四季轉虧為盈，純利30.3億元(人民幣，下同)，2021年同期虧損51.65億元，非美國通用會計準則純利77億元，多1.1倍。總收入2,954.4億元，升7.1%，每股普通股擬派息0.31美元(約2.41港元)。京東昨收市報179.3港元，升0.6%。