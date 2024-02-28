買家印花稅是什麼？撤辣重點要留意　豁免對市民有何影響?

自2008年金融海嘯後，美國持續量化寬鬆「印錢」，帶來本港樓市反彈，香港政府當時為遏制樓市過熱，推出了針對炒賣的「額外印花稅」（SSD）、公司及海外客的「買家印花稅」（BSD）、以及收租客的「雙倍印花稅」（DSD），後來又改為劃一7.5%的新住宅從價印花稅（NRSD）。不過，今次財政司司長宣布「撤辣」，對市民又有何影響？
住宅印花稅種類
香港住宅物業的印花稅主要分四類，包括：
- 從價印花稅（AVD）：按照基本印花稅階(第2標準稅率)計稅，稅項由$100至樓價4.25%不等，視乎樓價而定。
- 新從價印花稅（NRSD）：若非香港人，或已持有一層香港住宅，稅率劃一7.5%;但合資格外來人才，可以「先免後徵」，先繳交稅率較低的住宅從價印花稅，若最終未能成為香港永久居民，才需要補交新從價印花稅的稅項差額。
- 買家印花稅（BSD）：如非香港永久居民，或公司名義購買住宅，稅率劃一7.5%，但合資格外來人才，可以「先免後徵」，先獲豁免繳交買家印花稅，若最終未能成為香港永久居民，才需要補交。
- 額外印花稅（SSD）：購入住宅兩年內售出(以簽臨約起計)，稅率介乎10%至20%。
要注意，自2024年2月24日起，所有買家，都只需要繳付從價印花稅（AVD）。
撤辣重點對市民影響
以後買樓是否不用繳付印花稅？
- 自2024年2月24日起，所有買家，都只需要繳付從價印花稅（AVD）。
購買多一間屋，需要再繳付稅項？
- 只須繳付從價印花稅，2024年2月28日起不用再繳付辣招稅。
非香港永久居民，買樓應繳哪種印花稅？
- 只須繳付從價印花稅，2024年2月28日起不用再繳付辣招稅。
用公司身份持有物業，應繳哪種印花稅？
- 只須繳付從價印花稅，2024年2月28日起不用再繳付辣招稅。