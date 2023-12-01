貼現窗｜金管局貼現窗周四放貸30億予銀行　規模創8月來最大（持續更新）

金管局對上一次透過貼現窗向銀行提供流動性，為11月22日，當時貼現窗向銀行提供9.04億元流動性；再上一次透過貼現窗向銀行提供流動性為10月30日，當日提供8.89億元流動性。

10月港元存款減0.4%

此外，金管局最新數據指，本港認可機構存款總額在10月沒有明顯變動，當中港元存款連跌兩個月，上月按月下降0.4%或272.7億元，至7.55萬億元；外幣存款則升0.4%，至6.09萬億元。由年初起截至10月底計算，存款總額及港元存款分別增2.3%及1.2%。