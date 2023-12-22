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財經
2023-12-22 12:35:00

貼現窗｜金管局貼現窗周四放貸7.05億予銀行　全月提供逾45億流動性（持續更新）

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貼現窗｜金管局貼現窗。

貼現窗｜金管局貼現窗。

據金管局數據顯示，12月22日該局透過貼現窗向銀行提供7.05億元流動性，為12月以來第4次。

12月的6日、7日、15日，金管局分別透過貼現窗提供34.7億元、4,100萬元、2.99億元的流動性，連同12月21日，合共45.15億元。

貼現窗｜金管局貼現窗。

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10月港元存款減0.4%

11月30日該局透過貼現窗向銀行提供30億元流動性；11月22日亦透過貼現窗向銀行提供9.04億元流動性；10月30日當日另提供8.89億元流動性。

此外，金管局最新數據指，本港認可機構存款總額在10月沒有明顯變動，當中港元存款連跌兩個月，上月按月下降0.4%或272.7億元，至7.55萬億元；外幣存款則升0.4%，至6.09萬億元。由年初起截至10月底計算，存款總額及港元存款分別增2.3%及1.2%。

2023年金管局貼現窗提供流動性：

  • 12月21日（7.05億港元）
  • 12月15日（2.99億港元）
  • 12月7日（4,100萬港元）
  • 12月6日（34.7億港元）
  • 11月30日（30億港元）
  • 11月22日（9.04億港元）
  • 10月30日（8.89億港元）
  • 10月24日（2.26億港元）
  • 10月12日（2,000萬港元）
  • 10月3日（5.48億港元）
  • 9月25日（13.9億港元）
  • 9月4日（20.47億港元）
  • 9月1日（24億港元）
  • 8月24日（39.53億港元）
  • 7月17日（38.9億港元）
  • 7月5日（31.03億港元）
  • 5月29日（37.65億元）
  • 5月8日（8.44億元）
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