貿易拖累｜上季挫4.2% 遜預期 港GDP料日見底 今年看升5%

政府統計處公布，據預估數字，去年第四季本地生產總值(GDP)按年跌4.2%，較預期收縮2.9%遜色，而第三季跌幅為4.6%，主要受累對外貿易表現持續疲弱所致，全年GDP則跌3.5%，亦遜預期的跌3.1%。不過市場普遍料經濟已見底，有分析估今年增長5%。

上季出口挫24.8% 近半世紀最差

本港第四季出口按年跌24.8%，第三季挫15.8%，進一步擴大，為1975年以來最差的季度，主要受外圍及內地需求疲弱拖累；進口跌幅亦擴大至22.8%，前一季為失16.4%。然而，本地需求則有明顯改善，私人消費開支回復正增長1.7%，扭轉連續3季跌勢，固定投資按年跌幅略為收窄至11.2%，但仍連續5季錄得倒退。

政府發言人表示，在外圍環境急劇惡化及跨境陸路貨運受阻下，去年整體貨物出口大跌；本地需求減弱，先是受第五波新冠肺炎疫情影響，及後則受金融狀況收緊拖累。不過，受惠於本地疫情趨穩，社交距離措施隨之逐步放寬，勞工市場情況改善及消費券發放，私人消費自第二季起有見改善，尤其是接近年底時。展望未來，預期經濟將在今年復甦，隨旅客隔離檢疫安排取消和香港與內地恢復通關，料入境旅遊會強勁反彈，將支持服務輸出的復甦。

大新銀行(2356)經濟研究及投資策略部認為，本地需求改善反映政府季內放寬防疫措施，以及失業率回落至4%以下，利好私人消費。至於固定投資連續5季倒退，或顯示本港通關速度較其他主要經濟體為慢，而且利率顯著上升，不利商界投資意欲，樓市和土地相關交易也可能持續收縮。該行認為，內地經濟或逐步回穩，但環球經濟前景不明朗，外貿復甦速度或較緩慢，預料今年全年經濟錄3.6%增長。