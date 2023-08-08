貿易數字｜內地7月出口瀉14.5% 3年半最差兼遜預期

海關總署指，上月以美元計，進出口總值4,829.2億美元，按年下降13.6%，出口總值則瀉14.5%。(資料圖片)

內地7月進出口數字齊挫兼遜預期，海關總署指，上月以美元計，進出口總值4,829.2億美元，按年下降13.6%，出口總值瀉14.5%，市場預期跌13.2%，為約3年半以來最大減幅，跌幅進一步擴大2.1個百分點，按月則少3.4%；進口亦減12.4%，市場預期僅跌5.6%，按月則跌6.3%。貿易順差806億美元。

至於以人民幣計價，上月進出口總值3.45萬億元人民幣，按年減8.3%，按月則跌0.9%，出口按年及按月跌9.2%，及升1.3%；進口按年減6.9%，按月則少3.8%。