貿易數字｜內地7月出口瀉14.5% 3年半最差兼遜預期

內地7月進出口數字齊挫兼遜預期，海關總署指，上月以美元計，進出口總值4,829.2億美元，按年下降13.6%，出口總值瀉14.5%，市場預期跌13.2%，為約3年半以來最大減幅，跌幅進一步擴大2.1個百分點，按月則少3.4%；進口亦減12.4%，市場預期僅跌5.6%，按月則跌6.3%。貿易順差806億美元。
至於以人民幣計價，上月進出口總值3.45萬億元人民幣，按年減8.3%，按月則跌0.9%，出口按年及按月跌9.2%，及升1.3%；進口按年減6.9%，按月則少3.8%。
東盟貿易總值增2.8%
海關總署指，前7個月東盟仍為第一大交易夥伴，與東盟貿易總值為3.59萬億元人民幣，增長2.8%，佔外貿總值15.3%，對東盟出口2.11萬億元人民幣，升4.7%；對東盟貿易順差6,275.1億元人民幣，擴大17%。歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為3.22萬億元人民幣，減0.1%，佔13.7%。美國則為第三大交易夥伴，與美國貿易總值為2.64萬億元人民幣，瀉9.6%，佔11.2%。其中，對美國出口1.95萬億元人民幣，下降13%；自美國進口6911.2億元人民幣，增2%；對美貿易順差1.26萬億元人民幣，收窄19.5%。
分析指，內地經濟今年初反彈後，直至第三季增長放緩，加上環球經濟表現較差，影響內地出口，外圍高息環境持續，料將影響環球貿易及亞洲出口需求。