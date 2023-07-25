貿易數字｜港6月進出口跌幅收窄兼勝預期

按地區劃分，6月輸往內地出口按年瀉跌13.1%，按月收窄4.4個百分點；輸往美國出口跌幅擴大至22.1%。

政府統計處指，本港整體出口和進口貨值持續下跌，上月商品整體出口貨值為3,374億元，按年跌11.4%，跌幅較5月收窄4.2個百分點，連跌14個月；上月商品進口貨值為3,939億元，按年減12.3%，跌幅亦收窄4.4個百分點，連跌12個月，兩者均勝市場預期。當月錄得有形貿易逆差566億元，相等於商品進口貨值的14.4%，逆差規模為一年來最大。

上半年出口挫 15.5%

至於上半年的商品整體出口貨值按年跌15.5%，商品進口貨值則減13.2%，期內錄得有形貿易逆差2,316億元，相等於商品進口貨值的10.6%。

政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，上月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口繼續錄得不同程度的跌幅。環球經濟增長減慢影響下，港出口短期內將繼續顯著受壓。

大新料全年出口跌幅介乎 5% 至 10%

大新銀行(2356)經濟研究及投資策略部指，內地經濟動力疲弱，製造業活動有收縮跡象，內地近期陸續推出多項支持經濟措施，或有助穩定內地對本港出口貨物的需求。另外主要央行加息行動未止，並可能維持利率在限制性水平一段時間，加上歐美經濟增長前景放緩，尤其製造業，或繼續抑制外部實質需求，料今年全年港整體出口跌幅介乎5%至10%。