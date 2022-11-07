貿易數據｜內地10月進出口遜預期

中國海關總署公布，以美元計，10月進出口總值5115.9億美元，按年下降0.4%，按月則瀉8.7%；出口總值2,983.7億美元，按年轉跌0.3%，市場預期增長4.5%，前值為增5.7%，按月則減7.5%；至於進口總值2,132.2億美元，按年亦轉跌0.7%，市場預期零增長，前值為增長0.3%，按月則挫10.4%；10月貿易順差851.5億元，擴大0.9%。

另外，倘以人民幣計算，10月進出口總值3.55萬億元人民幣，按年增長6.9%，升幅按月收窄1.4個百分點，而按月則跌6.7%。其中，出口總值按年升7%，至20,691億元人民幣，按月則挫5.6%；上月進口增長6.8%，至1.48萬億元人民幣，按月則瀉8.3%；貿易順差5,868.1億元人民幣，按年擴大7.6%。

至於今年首10個月，以美元計，進出口總值5.26萬億美元，按年增長7.7%；其中，出口2.99萬億美元，漲11.1%；進口2.27萬億美元，揚3.5%；貿易順差7,277億美元，擴大43.8%。

民企進出口優於整體

海關總署統計分析司司長李魁文指，今年以來內地推出一系列保市場主體的政策措施，海關也先後推出多項助企紓困措施，有力激發了外貿企業市場活力，特別是民營企業進出口表現優於整體，首10個月，內地民營企業進出口總值佔總體的比重超過了一半，進出口增速高出全國外貿整體增速4.9個百分點。