貿易數據｜內地8月進出口增幅齊放緩

內地海關總署公布，8月份以美元計進出口總值5,504.5億美元，按年增4.1%，升幅較7月大減6.9個百分點，而按月則跌2.4%，出口總值3,149.2億美元，按年多7.1%，增幅放緩10.9個百分點，按月減5.3%，進口總值2,355.3億美元，按年及按月分別揚0.3%及1.8%，7月按年則升2.3%。當月貿易順差793.9億美元，按月少218.8億美元或21.6%。

首8個月進出口總值4.19萬億美元，按年漲9.5%，出口貨值2.37萬億美元，升13.5%，進口貨值1.81萬億美元，升4.6%。

至於以人民幣計，上月進出口貨值3.7萬億元人民幣，按年漲8.6%，按月減2.4%，出口貨值2.1萬億人民幣，按升飆11.8%，按月跌5.3%，進口貨值1.58萬億人民幣，按年漲4.6%，按月升1.8%。

東盟為第一大交易夥伴 佔外貿總值 15%

東盟、歐盟和美國等主要交易夥伴，前8個月，東盟為第一大交易夥伴，貿易總值為4.09萬億元人民幣，增長14%，佔外貿總值15%；歐盟為第二大交易夥伴，貿易總值為3.75萬億元人民幣，升9.5%，佔13.7%。美國為第三大交易夥伴，中美貿易總值為3.35萬億元人民幣，漲10.1%，佔12.3%。同期，對「一帶一路」沿線國家合計進出口8.77萬億元人民幣，飆20.2%，其中，出口4.96萬億元人民幣，揚20.4%；進口3.81萬億元人民幣，多20%。