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財經
2023-09-26 17:33:03

貿易數據｜本港出口再縮3.7% 連跌16個月

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貿易數據｜本港出口再縮3.7% 連跌16個月

本港上月月整體出口和進口貨值均錄得跌幅，按年分別下跌3.7%和0.3%。(資料圖片)

政府統計處公布，本港上月月整體出口和進口貨值均錄得跌幅，按年分別下跌3.7%0.3%，前者已連跌16個月，按季失0.3%0.5%，整體出口貨值為3,583億元，進口貨值為3,839億元。至於7月，分別錄得9.1%跌幅及7.9%跌幅。上月本港有形貿易逆差256億元，相等於商品進口貨值的6.7%

累計今年8個月，商品整體出口貨值減13.2%；進口貨值則縮11%；有形貿易逆差2,872億元，相等於商品進口貨值的9.8%

上月輸往亞洲的整體出口貨值下跌3.7%，大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是韓國大挫35.3%、菲律賓挫23.8%、台灣失20.8%、日本大跌19.9%、馬來西亞跌12.8%和內地縮1.5%。另一方面，輸往泰國則上升15.8%，越南漲11.3%。輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國大跌24.5%，美國亦失13.2%

來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞跌35.6%、越南失14.8%、新加坡下跌9.9%、日本挫3.1%，台灣失1.3%。另一方面，來自美國則升5.4%，內地亦漲4.3%

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貿易數據｜短期內料續受壓

政府發言人表示，上月商品出口維持疲弱，輸往美國及歐盟的出口均按年大幅下跌，輸往內地及大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，對貨物的外部需求疲弱，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。政府會密切留意情況。

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