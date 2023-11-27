貿易數據｜本港進出口止跌回升 10月出口揚1.4%

本港出入口止跌回升。政府統計處指，今年10月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升1.4%和2.6%，9月分別跌5.3%及0.4%，其中出口之前已連跌17個月，而進口則連續15個月下滑。
上月商品整體出口貨值為3,799億元，而商品進口貨值為4,056億元，當月錄得有形貿易逆差258億元，相等於商品進口貨值的6.3%。
首10個月進口瀉8.6%
至於首10個月商品整體出口貨值跌11%，進口貨值則減8.6%，期內有形貿易逆差3,802億元，相等於商品進口貨值的10%。經季節性調整數字顯示，截至上月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值升5.8%，進口貨值揚4.8%。
外圍環境續令出口表現受壓
政府發言人表示，上月出口輕微上升，整體出口表現大致依然疲弱。輸往內地及美國出口上升，輸往歐盟的出口則繼續顯著下跌，其他主要亞洲市場的出口表現參差。由於地緣政治局勢緊張及金融狀況偏緊，困難的外圍環境短期內將繼續令香港的出口表現受壓。
上月輸往亞洲整體出口貨值增5.2%，其中印度漲28.6%、越南升15.2%、泰國揚13.6%，內地則增5.6%。但輸往新加坡跌26.8%、菲律賓減18.6%，台灣則瀉6.5%。其他地區方面，荷蘭挫37.1%，而英國減2%，輸往美國則微升0.5%。