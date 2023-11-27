貿易數據｜本港進出口止跌回升 10月出口揚1.4%

10月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升1.4%和2.6%。(資料圖片)

本港出入口止跌回升。政府統計處指，今年10月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升1.4%和2.6%，9月分別跌5.3%及0.4%，其中出口之前已連跌17個月，而進口則連續15個月下滑。

上月商品整體出口貨值為3,799億元，而商品進口貨值為4,056億元，當月錄得有形貿易逆差258億元，相等於商品進口貨值的6.3%。

首 10 個月進口瀉 8.6%

至於首10個月商品整體出口貨值跌11%，進口貨值則減8.6%，期內有形貿易逆差3,802億元，相等於商品進口貨值的10%。經季節性調整數字顯示，截至上月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值升5.8%，進口貨值揚4.8%。