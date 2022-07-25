貿易數據｜港上月出口大跌6.4% 遜預期

本港貿易數據差過市場預期。政府統計處公布，今年6月整體出口貨值按年跌6.4%，較市場預期跌0.7%為差，跌幅較5月下滑1.4%多5個百分點，並連跌兩個月，另外，上月進口貨值則按年升0.5%，升幅則按月收窄0.8個百分點。該月錄得有形貿易逆差685億元，相等於商品進口貨值的15.3%。

至於上半年商品整體出口貨值按年揚0.4%，商品進口貨值則增2.1%，有形貿易逆差2,061億元，相等於商品進口貨值的8.2%。

上月輸往亞洲整體出口貨值跌5.4%，其中日本瀉18.3%和內地挫10.4%，另一方面，輸往印度升76.5%；越南漲37.8%。輸往英國跌28.9%；美國瀉6.1%。

進口方面，越南升40.5%、台灣漲18%、馬來西亞和新加坡升逾14%，而來自韓國則跌25.4%、內地下滑8.8%；日本減4.5%。

環球經濟前景惡化 出口壓力增大

政府發言人表示，隨著環球經濟情況轉差，上月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地的出口繼續下滑，輸往美國及歐盟的出口由升轉跌。與此同時，輸往許多其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的增長。展望未來，環球經濟前景惡化會對香港的出口帶來更大壓力。許多主要央行繼續加息以壓抑通脹，環球金融狀況料會進一步收緊，將令環球經濟動能減弱。烏克蘭局勢持續緊張和全球新冠肺炎疫情演變也帶來挑戰。

