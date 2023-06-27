貿易數據｜港上月進出口跌幅擴大 出口連跌13個月

本港出入口數字跌幅進一步擴大。政府統計處指，今年5月整體出口瀉15.6%，較4月跌幅擴大2.6個百分點，而市場預期下滑11.1%，連續13個月下挫。另外，進口貨值減16.7%，跌幅按月增4.8個百分點，市場預期瀉10.2%，亦連續走低11個月。上月錄得有形貿易逆差264億元，相等於商品進口貨值的7.5%。
另外，首5個月商品整體出口貨值按同跌16.3%，商品進口貨值則減13.4%，首5個月錄得有形貿易逆差1,750億元，相等於商品進口貨值的9.8%。
外圍疲弱 未來續構成挑戰
政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，上月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。至於展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續對香港出口構成挑戰，儘管內地經濟增長加快應可抵銷一些負面影響。
上月輸往亞洲的整體出口貨值瀉18.2%，輸往大部分主要目的地的出口貨值均錄得跌幅，其中馬來西亞挫38.4%、印度跌30.7%、內地亦下滑跌17.5%。除亞洲外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是德國重創32.9%，美國亦跌17.7%。
進口貨值方面，韓國下跌46.4%、新加坡瀉34.8%、泰國減26.3%和內地跌10.3%。