貿易數據｜港上月進出口跌幅擴大 出口連跌13個月

政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，上月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。至於展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續對香港出口構成挑戰，儘管內地經濟增長加快應可抵銷一些負面影響。

上月輸往亞洲的整體出口貨值瀉18.2%，輸往大部分主要目的地的出口貨值均錄得跌幅，其中馬來西亞挫38.4%、印度跌30.7%、內地亦下滑跌17.5%。除亞洲外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是德國重創32.9%，美國亦跌17.7%。

進口貨值方面，韓國下跌46.4%、新加坡瀉34.8%、泰國減26.3%和內地跌10.3%。