貿易數據｜港2月進出口跌幅收窄 受農曆新年假期因素影響

合併1及2月計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值按年瀉25.4%；進口貨值則減18.9%。(資料圖片)

本港出口及進口跌幅顯著收窄。政府統計處指，今年2月整體出口跌8.8%，較1月跌幅收窄27.9個百分點，但仍連跌10個月，上月進口下滑4.1%，跌幅亦收窄26.1個百分點，連續8個月錄負增長。

由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易統計數字通常有較大波動。因此，1月及2月份貿易統計數字適宜合併分析。至於合併計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值按年瀉25.4%；進口貨值則減18.9%，首兩個月錄得有形貿易逆差710億元，相等於商品進口貨值的11.0%。

繼今年1月錄得36.7%按年跌幅後，上月商品整體出口貨值為2,862億元，下滑8.8%。進口繼1月錄得30.2%跌幅後，上月商品進口貨值為3,316億元，少4.1%。上月有形貿易逆差454億元，相等於商品進口貨值的13.7%。

輸往亞洲整體出口貨值瀉 10.6%

另外，輸往亞洲整體出口貨值瀉10.6%，尤其是日本，挫23.1%，印度跌18.5%、台灣少15.9%，而內地則下滑12.7%。另一方面，輸往韓國升30%和越南漲10.3%。進口方面，韓國跌49.1%，而新加坡及台灣分別跌34%及30.1%。

政府發言人表示，今年首兩個月數據合計以清除農曆新年在不同時候出現的影響後，商品出口貨值在外圍環境疲弱下按年顯著下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，預期先進經濟體增長放緩在短期內會繼續令香港的出口表現受壓。不過，內地經濟加快復甦，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。政府將密切留意情況。