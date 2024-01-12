資本增值稅｜CGT與你有甚麼關係？一文解釋資本增值稅CGT

香港近年財政收入減少，社會上關注問題之餘，亦現部分聲音關心政府會否開徵資本增值稅（英文︰Capital Gains Tax），財政司司長陳茂波就指出，資本增值稅是研究範圍之內，但充分討論前，不會隨意引入新稅種。而所謂的資本增值稅到底是甚麼？與一眾「升斗市民」又有何關係？以下《am730》將解釋何為資本增值稅。

資本增值稅｜何為資本增值稅？

資本增值稅（Capital Gains Tax）一詞，是指政府針對準資產買賣獲利所徵收的稅項，當市民買入股票或大宗商品等的金融資產時套現獲利，政府將會從利潤中收取一部分金錢，該一部分金錢即為「資本增值稅」。

資本增值稅｜現時本港稅制

香港一向奉行簡單低稅制度，據政府所指，本港採取自由貿易政策，企業及個人可於香港享有簡單透明的稅制，以及低廉的稅負，故只設三項直接稅，並設有免稅額制度。三項直接稅為：

法團首200萬港元的利得稅稅率為8.25%，其後的應評稅利潤則為16.5%。至於獨資或合夥業務的法團以外人士，兩級的利得稅稅率相應為7.5%及15%。

個人薪俸稅最高稅率為15%

物業稅率定為15%

香港稅制另一優勢，是多項稅項一律免徵，包括：