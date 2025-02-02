資本策略地產供股及發債集資19.9億 股份申請周一復牌

資本策略地產(497)宣布，建議由控股股東兼主席鍾楚義牽頭的約19.92億元融資，其中包含約14.92億元的供股和5億元的高級無抵押債券。此次募資主要用於強化現金管理及應對當前經濟波動，公司將持續評估宏觀經濟對資金安排的影響。 該集團指，相信此次交易將引入具有全球視野的長線投資者，透過目標為90億元的積極資產處置計劃，去槓桿化以增強其在當前經濟下行期間的資產負債表韌性，縮窄股價的淨資產價值折讓，並為公司在不斷演變的市場格局中尋找未來機遇。

在此次融資中，控股股東兼主席鍾楚義將繼續保持控股權，公司管理層也將保持不變，確保業務運營的連續性和穩定性。方案照顧全體股東利益，以高過市場價格供股、降低股東稀釋，同時以每10股合併後股份發行1股紅利認股權證，認股權證行駛價為0.22元。此次供股發行，鍾楚義承諾認購價值4億元的供股，進一步鞏固其作為最大股東的地位。 同時，基滙資本作為新戰略投資者的加入，為資本策略地產帶來最多7.58億元的股權資本和5億元的債券支持，承諾在相關禁售期內不出售股票，表示對公司未來發展的認同。至於剩餘金額將由老牌券商鼎珮證券VMS包銷，此次總籌集資金約19.92億元。

基滙資本總裁及執行合夥人吳繼泰表示，基滙資本作為戰略性股東十分重視與資本策略合作的機會，雙方自2012年起已建立業務夥伴關係，相信憑藉雙方的共同努力，基滙資本將繼續推動可持續增長，並在香港市場把握更多困境中的機遇。 為了進一步優化資產結構、提升股東價值，資本策略地產制定了長遠的資產優化策略。在未來4個財年中，公司計劃透過有計劃的資產處置，實現約90億元的銷售得益。這一計劃涵蓋了公司持有的部分優質資產，包括位於香港核心地段的住宅及商業物業。透過這些資產的有序處置，公司將能夠釋放出大量的現金資源，同時減少負債，進一步優化資產負債表。

資本策略地產稱，已向聯交所申請自明日(3日)上午9時正起恢復股份在聯交所買賣。