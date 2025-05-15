資本開支增九成 騰訊季績優 續泵水拓AI 實質貢獻浮現

股王再交出勝預期業績！騰訊控股(700)昨公布3月底止首季純利478.21億元(人民幣，下同)，按年升14%；非國際財務報告準則盈利錄613.29億元，升22%，表現勝預期。集團上季資本開支勁升91.4%，至274.76億元，當中主要用於支持AI相關業務，並指其AI能力已經對效果廣告與長青遊戲等業務產生實質貢獻。 騰訊昨放榜前造好，收報521港元，升15港元或近3%，成交額約126億元。 騰訊指，在AI戰略投入階段，現有高質量收入帶來的經營槓桿，將有助於消化這些AI相關投入產生的額外成本，保持財務穩健。集團預期，這些戰略性的AI投入將為用戶與社會創造價值，並為其產生長期、可觀的增量回報。

業績方面，集團上季收入1,800.22億元，多13%；毛利1,004.93億元，增20%；每股盈利5.252元。 本土及國際遊戲收入齊增逾兩成 分類表現方面，上季騰訊增值業務921.33億元，升17%；當中本土遊戲收入429億元，升24%；國際遊戲收入166億元，升23%；社交網絡收入同比增長7%，至326億元。另外，集團上季營銷服務業務收入增長20%，至319億元。金融科技及企業服務業務收入549億元，升5%。

截至3月底止，騰訊微信及WeChat的合併月活躍帳戶14.02億個，升3%；收費增值服務付費會員2.68億個，多3%。