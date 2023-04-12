資產易手｜伯明翰體育擬減持球會股權 股東賣球場

伯明翰體育(2309)公布，於今日交易時段後，與一名潛在買家訂立意向書，涉及出售Birmingham City PLC(BCP)約24%已發行股本的獨家磋商；同時BCP股東東霓投資及勝者環球亦與潛在買方訂立另一份意向書，涉及東霓出售BCP約 21.64%已發行股本；以及東霓及勝者環球出售Birmingham City Stadium Limited(BCSL)的全部已發行股本的獨家磋商。

集團指，第一項潛在交易的代價尚待公司與買方同意後方可落實，代價將包括現金支付及倘Birmingham City Football Club PLC(球會)符合資格晉級至英格蘭足球超級聯賽的獎金。潛在交易完成後的球會管理、融資和其他安排將在有關潛在交易的最終協議中載列，預期最終協議將在兩個月內簽訂。

BCP由伯明翰體育持有75%，東霓持有21.64%及公眾股東持有3.36%，BCP 擁有球會及Birmingham City Women Football Club Limited全部已發行股本。BCSL由勝者環球持有75%，及東霓持有25%，為聖安德魯斯球場(St. Andrew’s Stadium)擁有人，並出租球場予球會作足球場及配套用途。