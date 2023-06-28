資產買賣｜太古售美國太古可口可樂 料獲收益228億 擬派特別息

太古指，是次交易反映美國太古可口可樂具吸引力的估值，代價相當於其2022年經調整EBITDA約25億元的12.4倍。另外，預期是次出售有關股份將錄得收益約228億元。該集團又指，是次出售將加強公司資產負債表，大大減低債務淨額，另所得款項以配合未來投資計劃，用於大中華區及東南亞爲戰略重心的投資項目。

擬派特別息共 117 億 佔出售收益 50%

至於計劃派發特別股息總額約117億元，相當於交易事項約50%的出售收益，此總額將高於過去3個財政年度的一般股息總和。

太古主席白德利稱，是次交易事項估值極具吸引力，出售收益將逾228億元，是太古迄今實現最大利潤，亦使其能夠通過特別股息，把大約一半收益即時分派予股東。這也與其以大中華區和東南亞作為戰略重心的目標一致，並致力在該等地區推動發展令人振奮的投資計劃。

與交易事項相關，太古可口可樂有限公司、美國太古可口可樂及英國太古集團 會訂立管理服務協議，由太古可口可樂為美國太古可口可樂提供管理及行政支援服務。該協議讓飲料部門能夠繼續加強其與可口可樂公司的全球專營業務關係，覆蓋4個國家共8.82億的特許經營區域人口，而太古可口可樂收取的管理費用亦可作為額外的收入來源。