資產買賣｜新創建523億悉售飛機租賃業務 套現123億

新創建(659)與周大福企業於今日收市後與位於愛爾蘭都柏林的飛機經營租賃公司SMBC AC簽訂交易協議，悉售飛機租賃公司Goshawk Aviation持有的GML全部股權、資產、負債及合約，套現15.75億美元(約122.85億港元)，而Goshawk Aviation的企業價值約為67億美元( 約522.6億港元)。

SMBC AC於2012年獲三井住友金融集團及住友商事組成的日本財團收購，分別擁有66%及34%股權。Goshawk Aviation是一家合營企業，其股權由新創建及周大福企業各自間接持有50%。今次交易涵蓋Goshawk Aviation除餘下實體及若干GML集團之非經營性實體外的近乎整個飛機租賃平台；完成後，Goshawk Aviation將繼續透過餘下實體持有若干飛機，並由第三方服務機構提供服務。

套現作更高回報投資

新創建指，新冠肺炎疫情對航空業及商業飛機租賃公司的業務產生長期影響，加上利率趨升，對商業飛機租賃公司的前景更趨不明朗及波動，考慮到目前市場及行業狀況，交易可讓Goshawk Aviation商業飛機租賃平台釋放潛在價值，亦為公司提供機會將資本重新部署到其他風險調整後回報更高的投資機會上，預計Goshawk Aviation會將交易的絕大部分所得款項淨額用於償還股東貸款並向股東分派，集團擬將來自Goshawk Aviation的還款及分派用於一般營運資金需要或其他投資機遇。