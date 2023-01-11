資產買賣｜陽光房地產基金斥7.48億收購西九匯

於去年12月31日，西九匯錄得90.7%的租用率。(網上圖片)

陽光房地產投資信託基金(435)管理人恒基陽光資產管理宣布，一間由陽光房地產基金全資擁有及控制之特定用途公司與獨立第三方訂立買賣協議收購西九匯，代價為7.48億元，較獨立物業估值師萊坊測量師行估值之8.49億元，折讓約11.9%。

西九匯為位於香港九龍大角咀櫻桃街38號海桃灣之商業發展項目。該物業包括樓高三層之購物商場、8個外牆廣告位及17個商業停車位，可出租面積約58,836方呎。於去年12月31日，西九匯錄得90.7%的租用率，每月之租金收入及停車場收入合共約290萬元。