資產買賣｜陽光房地產基金斥7.48億收購西九匯

陽光房地產投資信託基金(435)管理人恒基陽光資產管理宣布，一間由陽光房地產基金全資擁有及控制之特定用途公司與獨立第三方訂立買賣協議收購西九匯，代價為7.48億元，較獨立物業估值師萊坊測量師行估值之8.49億元，折讓約11.9%。
西九匯為位於香港九龍大角咀櫻桃街38號海桃灣之商業發展項目。該物業包括樓高三層之購物商場、8個外牆廣告位及17個商業停車位，可出租面積約58,836方呎。於去年12月31日，西九匯錄得90.7%的租用率，每月之租金收入及停車場收入合共約290萬元。
陽光房地產基金指，該項收購符合其收購優質商業物業資產以強化其現有物業組合之投資目標。再者，管理人相信該項收購將可改善陽光房地產基金物業組合之地域分布，建立其於九龍區主要住宅樞紐之據點，同時為其零售物業組合提供互補性裨益。
假設該項收購已於去年6月30日完成，陽光房地產基金於去年6月30日之資產負債比率預計將由約23.3%增加至約25.7%，而其於去年6月30日之每基金單位資產淨值8.36元將會大致不變。因此，預期該項收購不會對陽光房地產基金之財務狀況相較其於去年6月30日(按陽光房地產基金2021/22年年報所披露)之狀況，造成任何重大不利影響。
陽光房地產基金今日收報3.32元，跌0.01元或0.3%。