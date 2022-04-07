資金出路｜薦10中資股 吼低啤打 大行業績後尋寶

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港股業績期完結，大行紛紛尋寶！瑞信報告從受惠供應鏈短缺、議價力高及有疫苗概念三大方向揀股，歸納出值得推介的10隻中資股；花旗亦分別列出值得「買入」的8隻相對高波幅「高啤打」股，以及8隻相對低波幅的「低啤打」港股名單，並指出內地今季經濟挑戰大，因此未來3個月較傾向高息低估值的「低啤打」股份。

瑞信指，按近月的採購經理指數(PMI)下滑反映，內地短期經濟正受新冠肺炎變種病毒明顯打擊，並在環球商品漲價下，有輸入性通脹的壓力，預測內地今年通脹2.1%，雖然相對已發展國家溫和，但亦無可避免會擠壓下游工業及服務業毛利。

該行統計395隻上市中資股的去年業績，當中112或28.4%企業，業績遜預期，主要受累疫情及成本上升。整體去年下半年淨利潤增長放緩至按年升3%，去年上半年則錄41%反彈，非金融類企業去年下半年盈利更跌2%，去年上半年則漲76%。

瑞信：油股受惠供應鏈緊張

瑞信認為，中資股在潛在政策放鬆及市場低預期與低估值下，會出現復甦，並指中海油(883)、中國石油(857)、中國神華(1088)、海豐國際(1308)及中遠海控(1919)受惠供應鏈緊張；紫金礦業(2899)、中國鋁業(2600)則具良好議價及轉嫁成本能力；有疫苗概念者有石藥集團(1093)、君實生物(1877)及復星醫藥(2196)。