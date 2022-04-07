資金出路｜薦10中資股 吼低啤打 大行業績後尋寶

風│向│指│標
港股業績期完結，大行紛紛尋寶！瑞信報告從受惠供應鏈短缺、議價力高及有疫苗概念三大方向揀股，歸納出值得推介的10隻中資股；花旗亦分別列出值得「買入」的8隻相對高波幅「高啤打」股，以及8隻相對低波幅的「低啤打」港股名單，並指出內地今季經濟挑戰大，因此未來3個月較傾向高息低估值的「低啤打」股份。
瑞信指，按近月的採購經理指數(PMI)下滑反映，內地短期經濟正受新冠肺炎變種病毒明顯打擊，並在環球商品漲價下，有輸入性通脹的壓力，預測內地今年通脹2.1%，雖然相對已發展國家溫和，但亦無可避免會擠壓下游工業及服務業毛利。
該行統計395隻上市中資股的去年業績，當中112或28.4%企業，業績遜預期，主要受累疫情及成本上升。整體去年下半年淨利潤增長放緩至按年升3%，去年上半年則錄41%反彈，非金融類企業去年下半年盈利更跌2%，去年上半年則漲76%。
瑞信：油股受惠供應鏈緊張
瑞信認為，中資股在潛在政策放鬆及市場低預期與低估值下，會出現復甦，並指中海油(883)、中國石油(857)、中國神華(1088)、海豐國際(1308)及中遠海控(1919)受惠供應鏈緊張；紫金礦業(2899)、中國鋁業(2600)則具良好議價及轉嫁成本能力；有疫苗概念者有石藥集團(1093)、君實生物(1877)及復星醫藥(2196)。
花旗推介 中移領展電能萬洲
至於花旗看好的「低啤打」名單有電能實業(006)、中國移動(941)、領展(823)、新奧能源(2688)、萬洲國際(288)、新鴻基地產(016)、中銀香港(2388)及長江基建(1038)，稱相關股份受俄烏戰爭影響小，適合取態平衡投資者。
該行看好的「高啤打」股有友邦保險(1299)、銀河娛樂(027)、申洲國際(2313)、李寧(2331)、金沙中國(1928)、京東集團(9618)及比亞迪(1211)，指雖然同樣受俄烏影響不大，但估值相對較高，適合進取投資者。
恒指瀉421點 北水買中海油
大市方面，在外圍加息預期升溫下，恒生指數昨險守二萬二，低見22,015點，最多瀉487點，收市仍挫421點或1.9%，報22,080點；恒生科技指數報4,587點，跌182點或3.8%。主板成交額1,342億元，大市沽空率高企在18%。北水假期後開閘則錄吸資，滬深港股通合共淨買額6.37億元，結束連續5日走資，當中北水淨買入12.1億元中海油，另外中國海外(688)及美團(3690)則齊吸資逾9億元。
事實上地產及石油板塊昨逆市造好，尤其內房連日明顯反彈，中海外漲5.8%為表現最好藍籌；中海油升5.2%；恒隆地產(101)及九龍倉置業(1997)則分別揚3.2%及2.5%。