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財經
2024-06-14 04:29:48
日報

資金回籠｜今年集資額冀居全球前五 安永:IPO回暖 料第三季遞表大增

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港股

受惠港股回暖，IPO市場也逐步復甦。本報統計顯示，5月至今，上市的10隻股份掛牌首日皆有盈利。有業內人士預期，新股的認購情緒確實在回升，期望下半年速度加快，全年可以有50至60隻股份在港上市。

樂觀的話，可以有80隻，令本港IPO集資達到500億元，重回全球第五甚至躋身三甲。

5月至今 10股首日全錄升幅

年初截至昨日（13日)止，港股上市股份有25隻。本報統計顯示，首日掛牌獲利的有18隻，即72%；而隨著港股5月轉旺，此後上市的10隻股份首日更全數「有錢賺」；當中升幅最高的6月7日上市的宜搜科技(2550)，升幅91.72%。倘從IPO持有至今，在今年25隻股份中，獲利股份有19隻，即高達76%。

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安永昨日發布《中國內地和香港IPO市場》報告。公司也指香港IPO市場在回暖。在認購資金上，上半年92%的主板上市錄得超額認購，同比增加6個百分點，主板平均超額認購196倍，去年同期則為8倍。

不過，今年上半年本港上市只有28家公司，較去年同期少3%，集資額約121億元，也同比也少32%；安永相信是因為今年利率高企和全球宏觀經濟增長放緩，令公司對集資比較審慎。

內地企業仍為主要來源

安永指，自去年下半年起，不少內地企業已諮詢或啟動赴港上市項目，今年以來氣氛更見加強。由於內地仍在嚴格執行審批上市的政策，料不少企業會改道香港，加上港府積極推介中東和東南亞企業來港上市，料第三季遞表申請企業會大增。

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安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，本港的新股市場通常下半年表現更佳，行業方面，醫藥、晶片、高科技企業，較大機會來港掛牌。

市場時有傳出，A股的大型企業如家電龍頭美的、物流業的順豐，甚至茶飲龍頭蜜雪冰城有意來港上市。

而資料顯示，港股IPO市場過去幾年下滑。2019至2023年，上市公司分別161家、146家、97家、89家和70家。

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