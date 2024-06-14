資金回籠｜今年集資額冀居全球前五 安永:IPO回暖 料第三季遞表大增

受惠港股回暖，IPO市場也逐步復甦。本報統計顯示，5月至今，上市的10隻股份掛牌首日皆有盈利。有業內人士預期，新股的認購情緒確實在回升，期望下半年速度加快，全年可以有50至60隻股份在港上市。

樂觀的話，可以有80隻，令本港IPO集資達到500億元，重回全球第五甚至躋身三甲。

5月至今 10股首日全錄升幅

年初截至昨日（13日)止，港股上市股份有25隻。本報統計顯示，首日掛牌獲利的有18隻，即72%；而隨著港股5月轉旺，此後上市的10隻股份首日更全數「有錢賺」；當中升幅最高的6月7日上市的宜搜科技(2550)，升幅91.72%。倘從IPO持有至今，在今年25隻股份中，獲利股份有19隻，即高達76%。