資金尋寶｜藥明安踏放榜後天與地 港股闖二萬二 追績優股

榮│辱│互│見

港股連漲兩日闖二萬二，業績股成資金尋寶目標。恒生指數昨一度高見22,423點，再飆534點，收市升幅收窄至264點或1.2%，報22,154點，創3周高。業績股表現兩極，藥明生物(2269)去年多賺1倍，放榜後昨大升11.9%成表現最好藍籌；相反，大行對安踏體育(2020)旗下FILA表現失望，紛降目標價，富瑞僅予114元，令其逆市瀉7.1%，表現最差。

除藥明外，派成績表後衝高的還有康臣藥業(1681)，昨大升11%，閱文集團(772)、綠城中國(3900)及小米集團(1810)亦分別漲8.5%、8.4%及4.1%。除安踏外，昨午公布去年純利降近13%的瑞聲科技(2018)，午後股價急向下挫，全日大跌7%，為第二大跌幅藍籌。

其他方面，國企股指數報7,635點，揚96點或1.3%；恒生科技指數報4,749點，走高95點或2.1%。主板成交額1,773億元，大市沽空率17.8%續高企。港股通吸資額增加，滬深港股通合共淨買額45.6億元。

加碼回購大行buy 阿里3日飆兩成

大市另一焦點在加碼回購的阿里巴巴(9988)，昨再走高7.4元或6.7%，收報117.6元，成第二大升幅藍籌，連升3日累飆近兩成。高盛指，阿里加碼至250億美元的回購，有助提升資產負債表及利好管理層與股東利益，重申「買入」評級，目標價維持看180元。