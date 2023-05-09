資金焦點｜內銀連飆3日撐市 熱炒中特估 中信薦20企

好消息未見下，港股卻連升3日並持續企穩在俗稱牛熊分界線的250天線(昨處19,714點)以上，當中功臣是連續3日大升的內銀股，並以工商銀行(1398)3日累飆12.3%最亮麗。對於中資金融股升勢，市場歸因「中國特色估值體系」(中特估)翻炒，中信證券更發報告推薦20隻中特估概念股。

中特估由中證監主席易會滿於去年底首次、及今年2月再次提出，主要要求企業以股東、員工及社會價值為核心，引導市場資源服務國家戰略，相關概念及至今日「中字股」熱炒之際重新受關注。