資金焦點｜內銀連飆3日撐市 熱炒中特估 中信薦20企

好消息未見下，港股卻連升3日並持續企穩在俗稱牛熊分界線的250天線(昨處19,714點)以上，當中功臣是連續3日大升的內銀股，並以工商銀行(1398)3日累飆12.3%最亮麗。對於中資金融股升勢，市場歸因「中國特色估值體系」(中特估)翻炒，中信證券更發報告推薦20隻中特估概念股。
中特估由中證監主席易會滿於去年底首次、及今年2月再次提出，主要要求企業以股東、員工及社會價值為核心，引導市場資源服務國家戰略，相關概念及至今日「中字股」熱炒之際重新受關注。
中行累飆一成 創5年高
恒生指數昨收市仍升247點或1.2%，報20,297點，連升3日累漲3%；國企股指數報連續3日跑贏，全日報6,897點，揚99點或1.5%，3日飆4.7%。三大內銀走高，建設銀行(939)漲3.7%，計入除淨因素創逾1年高，3日累升9.3%；工商銀行昨升4.5%，亦創逾1年高；中國銀行(3988)推高4.6%，至5年高，3日累飆近一成。
料概念引北水持續流入
中信證券指，自4月中下旬的內外不利因素消化後，港股基本面優勢依舊顯著，料「中特估」主題仍將推動南向資金延續2月以來的流入趨勢；而本月底也是MSCI的季度調倉時點，考慮到近期港股相對跑輸其他主要新興市場，美國聯儲局加息結束後，本月起外資也有望回流港股，建議關注四大主線：包括利率敏感股、出行產業鏈、家電股及央企改革。該行篩選20隻「中特估」主題受惠股(見表)，包括三桶油及兩大電訊股。
港股通昨吸資18.22億元，惟建行錄11.1億元走資，中海油(883)及中行則分別吸資9.8億元及8.5億元。