資金狂收割 恒指瀉436點 6年最差開局

港股2025年「出閘脫腳」！中港股元旦後紅盤均大跌收場，恒生指數昨一度挫大挫517點，收市仍失2.2%或436點，為2019年後6年來表現最差的新年開局。大跌市下，主板成交額卻高達1,647億元，為約兩周以來最多，當中資金收割意味濃，近日走高的中芯國際(981)湧現獲利盤，昨勁瀉8.8%成表現最差藍籌，另外多隻內銀股昨除淨後即捱沽，工建農挫2%至4%。

國企股指數昨跑輸，全日報7,090點，失199點或2.7%；恒生科技指數報4,357點，挫110點或2.5%。A股亦大跌，上證綜合指數失守3,300關，昨報3,262點，跌2.7%，深圳成分指數及創業板則分別瀉3.1%及3.8%，兩市合共成交額近1.4萬億元人民幣。