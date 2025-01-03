資金狂收割 恒指瀉436點 6年最差開局

港股2025年「出閘脫腳」！中港股元旦後紅盤均大跌收場，恒生指數昨一度挫大挫517點，收市仍失2.2%或436點，為2019年後6年來表現最差的新年開局。大跌市下，主板成交額卻高達1,647億元，為約兩周以來最多，當中資金收割意味濃，近日走高的中芯國際(981)湧現獲利盤，昨勁瀉8.8%成表現最差藍籌，另外多隻內銀股昨除淨後即捱沽，工建農挫2%至4%。
國企股指數昨跑輸，全日報7,090點，失199點或2.7%；恒生科技指數報4,357點，挫110點或2.5%。A股亦大跌，上證綜合指數失守3,300關，昨報3,262點，跌2.7%，深圳成分指數及創業板則分別瀉3.1%及3.8%，兩市合共成交額近1.4萬億元人民幣。
內銀除淨後即捱沽
83隻藍籌昨只有紫金礦業(2899)報升0.3%，其餘全線走低。內銀股股東收息後即急撤退，昨日除淨的工商銀行(13988)插水4.1%；建設銀行(939)除淨後亦瀉3.6%；同日除淨的農業銀行(1288)亦跌2.6%。另外，招商銀行(3968)亦跟挫4.3%。
港股通昨淨流入65.11億元，不過北水狂沽指數買賣基金(ETF)，盈富基金(2800)單計上海港股通已淨沽14.51億元，資金轉而湧入中國移動(941)，錄12.58億元吸資，工行、建行及中海油(883)分別錄9.45億元、5.66億元及5.72億元吸資。
花旗年底目標維持二萬八
花旗銀行發表2025年環球投資前瞻，維持恒指今年中目標26,000點，年底目標28,000點，市場最牛。該行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，對中國股市看法積極，A股比H股或有更大上升空間，因更能直接受惠支持股市措施。
至於香港樓市，該行預期在今年中後見底；正在上升的住宅租金回報率或開始引起投資需求，但負收益率情況仍需時收窄；放寬非自用住宅物業按揭限制亦支持投資需求。