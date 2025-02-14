資金高位博弈 400億瘋搶阿里 恒指現技術牛

港股在中資科技股重估潮下水漲船高，恒生指數昨一度高見22,523點、再升666點並創4個月高，惟好淡資金高位博弈，最後兩小時交易一度由高位累插788點，收市倒跌43點或0.2%，報21,814點。以高位計恒指已較上月底低位18,671點累升20.6%，意味已出現技術性牛市。近月焦點阿里巴巴(9988)遭瘋搶貨，成交額驚人至400億元，即市場每10元成交就有逾1元買阿里。
至於上周已率先出現技術牛的恒生科技指數，昨即市高見5,503點，已升穿去年1月高位創近3年高，收市則倒跌45點，報5,235點。大市昨主板成交額達3,794億元創4個月高。十大活躍股份中，有6隻為科技股，當中阿里已佔整體成交額10.6%，騰訊控股(700)及小米集團(1810)分別有274億元及164億元交投，3股合共佔整體成交額22.1%。
阿里9日市值進帳5400億
就市場早前傳出阿里與蘋果公司合作為中國iPhone用戶開發人工智能(AI)功能，昨得到阿里主席蔡崇信確認，他指蘋果與數家中國企業洽商，對阿里最終中選感榮幸。阿里股價昨一度高見124.3元或升9.2%，創約3年高，惟高位獲利盤湧現，最終收市升幅窄至2.5%或2.9元，報116.7元。累計今年，阿里累計進帳41.6%，單計本月9個交易日已飆升32.2%，市值高近5,400億元。
富瑞發表報告指，看好阿里旗下阿里雲前景，並調高其目標價約4%，至145元，即潛在升幅24.3%。該行認為，阿里近日升勢已引起海外投資者關注，而在AI需求強勁下，料阿里雲收入增長加快，並為阿里下周放榜的焦點之一。
北水高位獲利 狠掟騰訊盈富
內地投資者昨早段掃貨，午後獲利，滬深港股通全日埋單走資10.24億元，不過阿里仍錄淨吸資17.3億元，中芯國際(981)亦有9億資金流入，惟騰訊、小米及美團(3690)則分別走資17.7億元、10.3億元及1.7億元，另盈富基金(2800)在上海亦走資31億元。