資金高位博弈 400億瘋搶阿里 恒指現技術牛

港股在中資科技股重估潮下水漲船高，恒生指數昨一度高見22,523點、再升666點並創4個月高，惟好淡資金高位博弈，最後兩小時交易一度由高位累插788點，收市倒跌43點或0.2%，報21,814點。以高位計恒指已較上月底低位18,671點累升20.6%，意味已出現技術性牛市。近月焦點阿里巴巴(9988)遭瘋搶貨，成交額驚人至400億元，即市場每10元成交就有逾1元買阿里。

至於上周已率先出現技術牛的恒生科技指數，昨即市高見5,503點，已升穿去年1月高位創近3年高，收市則倒跌45點，報5,235點。大市昨主板成交額達3,794億元創4個月高。十大活躍股份中，有6隻為科技股，當中阿里已佔整體成交額10.6%，騰訊控股(700)及小米集團(1810)分別有274億元及164億元交投，3股合共佔整體成交額22.1%。