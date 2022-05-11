賣產套現｜鄧耀昇逾14億沽汀蘭居 華大接手

華大酒店(201)公布，以最高14.4億元向已故「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇，收購位於荃灣汀九青山公路的「汀蘭居」酒店。華大酒店現報0.121元，升0.001元或0.8%，成交額9.4萬元。

汀蘭居的總樓面面積約21.63萬方呎，物業包括一幢16層(包括3層地庫)的酒店，共有435間客房，1間餐廳、1個游泳池及健身房。公司去年收入6,820.2萬元，按年多24%，除稅後溢利847.1萬元，2020年則蝕9,720.8萬元，資產淨值約12.47億元。

華大指，收購助擴充其現有酒店管理服務及酒店管理組合、增加收入來源、提升盈利能力。物業於去年底估值為24.6億元，意味收購價折讓約四成。

華大同時逾 9 億售華麗都會酒店

另外，華大亦公布以最高9.2億元，悉售位於皇后大道西的華麗都會酒店予美國持牌房產投資公司，估計出售事項可錄所得款項淨額5.24億元，當中20%用作集團營運資金，80%用作收購香港酒店的儲備。

華麗都會酒店總建築面積約6.02萬方呎，由一幢於2015年落成的29層高共214間客房、1間餐廳、多個停車位的酒店大樓組成。公司去年收入3,188.7萬元，增60.7%，除稅後虧損279.3萬元。