質疑利用關聯公司誇大收入 沽空機構狙擊蔚來 車股散

氣勢遇阻

新能源車近日接連破頂之際，如虹氣勢昨卻遇到攔路虎。有沽空機構狙擊蔚來汽車(9866)利用關連公司誇大收入及淨利潤，雖然集團午後發公告稱報告誤導，惟股價未見回穩、更愈跌愈多，最終收市大瀉11.4%，至165.5元。一眾汽車股亦受拖累齊齊向下，如比亞迪(1211)周二破頂創歷史高後，昨則回吐半成。

蔚來在周一圖表上出現高位「十字星」後，已連續兩日下挫，累跌14.5%。汽車股受拖累，吉利汽車(175)瀉8.2%為表現最差藍籌；比亞迪亦跌逾4.9%；中升控股(881)大跌3.7%。非藍籌的理想汽車(2015)亦大跌8.8%；小鵬汽車(9868)挫7.4%；長城汽車(2333)大瀉9.2%。以上七大市值車股昨合共成交額約144億元，已佔大市主板成交額1,608億元的9%。

Grizzly指控淨利潤谷大95%

Grizzly Research(灰熊)昨發表報告，形容蔚來是利用美國醫藥公司Valeant的會計誇大手法。報告指，蔚來利用未合併的關聯公司「武漢蔚能」，將收入及淨利潤分別誇大10%及95%，且2021年度最少有60%的盈利由武漢蔚能貢獻，而方法就是蔚來將月度訂購的電池銷售收入轉移武漢蔚能，變相集團可以立即確認相關收入，而非攤分在7年的訂購期內確認，即是將7年收入提前入帳以提升業績，並估計截至去年第三季止，蔚來向武漢蔚能過度供應了逾2.1萬個電池。

Valeant在2015年被揭發隱藏與藥店Philidor的關聯關係，並以假帳來增加收入，及後股價爆瀉。Grizzly Research指，Valeant與Philidor的關係，就等於蔚來與武漢蔚能一樣，蔚來目前持有19.8%的武漢蔚能股權，雖然持股有限，但卻有明顯利益衝突，包括武漢蔚能的兩位高層，同時兼任蔚來的副總裁和電池運營總監，而武漢蔚能亦已為蔚來創造了數十億美元的營業收入。

蔚來：報告誤導 考慮採取行動

蔚來昨發公告回應指報告無沒有依據，關於集團的資訊包含許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋，董事會考慮採取適當的行動來保護所有股東的利益，強調會持續堅定地致力於保持高標準的公司治理和內部控制，以及按照適用的規則和法規進行透明和及時的披露。