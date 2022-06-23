賭企動態｜6賭企齊獲延長賭牌至年底 各繳4500萬溢價金

6賭企獲澳門特別行政區政府批准延長娛樂場幸運博彩經營批給期限6個月，其中包括銀河娛樂(027)、金沙中國(1928)、永利澳門(1128)、澳門博彩(880)、新濠國際(200)，以及美高梅中國(2282)，並各向特區政府繳納4,700萬澳門元(約4,563萬港元)作為是次延長批給期限的溢價金。

銀娛指，已獲澳門政府批准延長娛樂場幸運博彩經營批給期限6個月，並已簽訂有關修改合同，批給期限延至今年12月31日到期。根據修改合同條款，銀娛已向特區政府繳納4,700萬澳門元作為是次延長批給期限的溢價金；在履行博彩相關的勞動責任承諾方面，將根據要求提交銀行擔保。另銀娛自本月16日起已停運旗下兩間城市娛樂會——利澳娛樂場及總統娛樂場，而另一間城市娛樂會——華都娛樂場將營業至今年底。將調派隸屬銀娛的利澳娛樂場及總統娛樂場團隊成員到旗下其他娛樂場繼續工作，所有聘用條件維持不變，並提供一系列職業培訓，以盡力保障本地居民就業，支持經濟及社會穩定。

銀娛今日收報40.75元，升0.7%或0.3元，成交5.6億元。

澳博簽 190 億元銀團貸款

澳博亦指與澳門政府訂立批給修改合同，博彩批給進一步延長至今年12月31日，並需向澳門政府繳納4,700萬澳門元作為該項延長合同的溢價金。該股又指，與中國工商銀行(澳門)牽頭銀團簽訂最高達190億元的銀團貸款，其中90億元定期貸款及100億元循環貸款，到期日為2028年6月20日，實際利率為香港銀行同業拆息或澳門銀行同業拆息加1.25厘至2.25厘。首6個月實際利率將為香港銀行同業拆息或澳門銀行同業拆息另加1.65厘。澳博今日收報3.03元，跌0.3%或0.01元，成交3,783萬元。