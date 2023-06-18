賺息賺匯｜專家教路換日圓 短期定存賺6.9厘息攻略

自疫後旅遊復常，港人日本旅行入境人數顯著飆升，在當地使費更高踞全球第二位，加上日圓持續回軟，相信亦大增港人消費意欲，「想買就買」。另外，近日有銀行推出短期日圓定期存款優惠，7日年利率最高有6.9厘，料遊日人士起程前，以快速賺取短期利息的機會，究竟有冇著數賺盡匯價利息，專家為你拆解。 日本央行上周五議息後維持寬鬆貨幣政策不變，由於美日持續受到息差影響，令日圓匯價反覆疲弱，日圓兌一美元上周五一度低見141.92，每百日圓曾兌5.51港元，齊創今年新低。

恒生銀行(011)環球資本市場經濟研究部主管、首席經濟師薛俊昇指，由於市場普遍預期美國聯儲局年底前仍會加息1至2次，而現時聯邦基金利率介乎5厘至5.25厘，意味有機會進一步上調至介乎5.5厘至5.75厘，相反，日本央行維持在負0.1厘，以及寬鬆貨幣政策不變，原市場認為新央行行長植田和男上場後政策或會轉變，惟以其口吻暫會保持現有政策，因而美日息差持續拉闊，令日圓疲弱。 薛俊昇料日圓難重返 150 關 另外，薛俊昇預期，日圓兌一美元匯將於140至141徘徊(即每百日圓兌港元介乎約5.59至5.55)，即使失守有關水平，日本財務省官員亦會出口術干預，他相信圓匯難以重回去年10月見145，甚至150的30年低位，即每百日圓兌約5.22港元。所以他建議可於140至141水平「暢YEN」。 日興資產管理首席全球策略師John Vail亦稱，日央行議息結果並不意外，日央行何時調整孳息率曲線控制(YCC)政策，由於YCC的預期將會不斷變化，可能對日圓構成壓力，然而，如日圓大幅貶值，日當局亦可能在沒有任何警告情況下迅速出手干預，投資者需留意變化。市場人士稱，倘日本央行改變貨幣政策，意味有機會加息、退市，從而令日圓逆轉走高，不排除重回120關，因此，遊日人士或投資者入市要吼準時機。

恒生7天日圓定存年息最高有6.9厘 暑期將至，相信不少港人或一家大細又準備好「返家鄉」，近日有銀行推出高息、日圓短期定期存款優惠，以恒生銀行為例，該行推出日圓定存7天，年利率高達6.9厘，為全城最高。據日本觀光廳公布，單計今年首季港人遊日人均消費逾25.3萬日圓(約1.39萬港元)，假設以4人家庭合共敘造101萬日圓(約5.56萬港元)定期，即7日後可賺息約1,336日圓(約73.7港元)。不過，需留意恒生是次給予6.9厘高息，適合優越私人理財或優越理財帳戶，而優進理財或綜合戶口，7天定存，年息則有6厘，同時需留意有關優惠設有限制，例如優惠期間至今年9月底、於指定交易時段、單一兌換交易金額設有上限等。 花旗1個月定存息見5厘 不過，想提前部署換YEN做定期賺長息，花旗銀行推出1個月日圓定存，年息有5厘，同樣敘造101萬日圓，到期利息料有約4,208日圓(約232港元)。開立花旗日圓定存需為全新資金，倘以現有資金開立，年息則為4厘，兩者相差1厘息差。