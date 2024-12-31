走勢先低後高 年內爆升近3000點 港股走出四連跌

港股今日(31日)只有半日市，昨日(30日)期指結算日於兩萬點附近爭持，收報20,041點，跌49點或0.2%，全日成交金額1,285.6億元。總結恒指今年走勢呈現「先低後高」格局，下半年受惠中央的「政策組合拳」、美國減息等利好因素刺激，全年計累升2,994點或約17.5%，成功終結連續4年史上最長跌浪。 恒指昨衝高至20,193點後倒跌，最多挫122點，低見19,968點，尾市成功收復失地，收報20,041點。國企股指數收報7,280點，跌24點或0.3%。恒生科技指數收市挫37點或0.8%，報4,500點。 A股表現造好，上證綜合指數錄得「三連升」企穩3,400點，昨收報3,407點，上揚7點或0.2%，年內累升433點或約14.6%。深圳成分指數收報10,671點，升11點或0.1%，年內累漲1,147點或12%。

恒生指數跌浪由2020年開始，而今年走勢先低後高，於1月22日見今年低位14,794點，其後走勢反覆向上，隨著美國在今年9月起減息，加上內地三大金融監管機構於9月24日推出金融政策「組合拳」，恒指在9月下旬到10月初暴力急升，並在10月7日曾升至23,241點，創逾兩年半新高，較9月11日低位16,964點一度累漲6,277點或37%；惟港股於10月8日急吐2,172點，當日成交金額更創下6,204億元歷史紀錄。



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