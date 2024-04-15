走塑｜大家樂明起全面用非塑膠餐具　稱收費沒有全數轉嫁顧客

大家樂集團(341)今日公布，旗下全線380間分店將於明日起轉用非塑膠外賣餐具，及外賣餐具須收費1元。集團指，為鼓勵顧客響應環保及自備餐具，於旗下六大品牌，包括大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、意粉屋及Oliver’s Super Sandwiches將首次聯手舉辦環保活動「大家愛地球減塑行動」，聯同今年50周年的人氣卡通人物Hello Kitty推出限量版環保餐具套裝。
6品牌聯乘Hello Kitty推環保餐具 設自攜杯計劃
同時，集團宣布明日起會在8間分店，當中包括4間大家樂作試點，推出「大家自攜杯」計劃，顧客可自攜杯到店購買飲品。另外，旗下不同品牌亦推出各類可持續海鮮或素食餐單。
梁可婷：新餐具成本倍升 走塑對業務沒影響
大家樂集團首席執行官梁可婷表示，集團本月9號起已開始轉用非塑膠外賣餐具，並表示客戶普遍理解行動，惟仍需時習慣，強調新餐具耐用，「唔係網上講到咁難切」，但仍會收集顧客意見並向供應商反映。她又指，非塑膠餐具較塑膠餐具成本高約1倍，外賣餐具收取1元費用只是象徵式，成本並沒有全數轉嫁消費者，強調不是趁機加價。而由於走塑政策全港推行，所有餐飲業均須實施，而外賣客戶又可選擇是否要餐具，認為對業務及生意沒有影響，但顧客需要時間習慣。