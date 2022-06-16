走資加速 銀行結餘穿3千億 花旗料年底加P樓價淡

議息前夕

美國聯儲局議息結果公布前夕，港匯沽壓加劇，金管局昨單日承接逾2百億港元沽盤，本周五銀行體系結餘跌穿3千億元，至2,945.62億元。市場關注港美息差持續拉闊下的市場震盪，花旗就認為在經濟考慮下，香港或年底才會上調最優惠利率(P)，而美國加息等負面消息對本地樓市影響，仍需6至9個月才能消化，因而估計今年樓市會有8%至10%跌幅。

金管局在本港時間昨日凌晨及亞洲收市後時段，兩度出手承接港元沽盤，分別涉95.22億元及117.75億元，後者更為5月11日的走資浪以來，最大額單次出手，兩次合共涉資212.97億元。累計今年，金管局已共8次接錢，合共涉430億元資金流走。截至本港時間昨晚8時半，美匯指數跌0.4%，報105.15，惟港匯仍持續在7.85弱方兌換水平上落。

恐儲局每次議息前 港匯均走弱

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏昨預料，聯儲局今年料合共加息275點子，即年底料升至2.75厘至3厘，整個加息周期加350至375點子；並指倘美國加息持續進取，將會加速本港資金撤離，尤其每次議息前港匯均有機會轉弱、並促使金管局須出手干預的情況，亦會一次又一次重演，估計今年底3個月銀行同業拆息(HIBOR)會升至1.6厘，明年底則看2.6厘，昨日為1.09厘。

她又相信，港銀普遍都希望在本地經濟見實質復甦才上調P，因此或第四季才會加0.25厘。至於樓市除了美息，亦受移民等因素影響，因而相信今年會受壓，料跌幅介乎8%至10%。按中原城市領先指數，本港樓市今年暫跌約2%。

港股升240點 平保飆8%冠藍籌

大市方面，恒生指數昨收市漲240點或1.1%；恒生科技指數跑贏，全日報4,703點，漲107點或2.4%。主板成交額1,491億元。中國平安保險(2318)全日漲8%為表現最好籌，另外阿里巴巴(9988)亦升4.3%，兩股已合共貢獻大市106點或44%升幅，騰訊控股(700)及美團(3690)分別升1%及1.3%。

花旗則降今年恒指目標，由原本的28,000點，降13%至24,300點，該行研究部中國股票策略師劉顯達指，受新冠肺炎疫情及原材料價格對中下游企業的影響，相信今年企業盈利增長僅1.3%，早前估計為9.1%，因而調整大市目標。