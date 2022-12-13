趁機減持｜碧服及旭輝永升瀉逾12% 內房輪住沽物管股套現

碧服控股股東楊惠妍以折讓11%減持7.03%股權，該股昨全日插4.07元或17%，報19.88元，為表現最差藍籌，今年以來累瀉逾57%，母企碧桂園(2007)剛於上周才配股集資約48億元，昨跌0.16元或5.2%，報2.9元，今年暫累瀉58%。

關注楊惠妍會否再套現

大和發表報告指，碧桂園服務過去一個月升幅逾倍，市場早已預期楊惠妍有機會出售股份套現，由於楊氏持碧服仍超過36%，故關注未來會否繼續沽貨，維持「買入」評級。

高盛則指，自內地出台「金融十六條」措施後，其覆蓋的中資物管股股價出現明顯復甦，其中國企背景的物管股股價升逾15%，民企升幅更超過60%，兩者估值差距已收窄。認為是次下行周期，物管股股價表現與其關聯發展商重新掛鈎，反映市場對有關發展商流動性狀況憂慮加劇，因此或影響物管股基本面前景。但近期民企物管股估值復甦表明有關股份與內房母企脫鈎，及有較佳增長前景。高盛亦予碧服及旭輝永升「買入」評級，目標價分別30.6元及9元；另予雅生活服務「中性」評級，目標價11.2元。

憧憬中央再出招救樓市

內地將舉行中央經濟工作會議，市場預期當局或將再推出刺激房地產市場政策，並認為內地經濟重開亦有利復甦。

