超人露面｜李嘉誠罕有受訪回憶李光耀 被一句「不如你從政啦」逗得哈哈大笑

長和系創辦人李嘉誠退休後罕有露面，惟近日在新加坡舉行的Asia Future Summit中，卻出現李嘉誠回憶故友李光耀的片段。影片中的李嘉誠精神不俗，以廣東話細數與李光耀的相知相識，在回憶二人一次晚飯的對話時，更展露笑容，「有次我哋食晚飯，我同李光耀先生討論好多對經濟同商業嘅睇法。我同佢講，『喂，不如你從商啦！』；佢就話『不如你從政啦』，我哋大家都哈哈大笑」。

Asia Future Summit為配合「回顧建國總理李光耀的世界觀，在動盪時局中建構亞洲未來」的環節，特別拉隊到香港專訪李嘉誠。

李嘉誠露面｜用手機問 AI 星港競爭

影片長約5分鐘，李嘉誠表示，與李光耀首次見面在1967年或1968年的香港，大家相識多年，討論過很多問題，並提到香港與新加坡的競爭。他表示，新加坡由南洋海港變國際都會，香港同樣由漁港發展到金融中心，星港兩地均為傳奇，亦同時踏著好多新階段，兩個地方有好多相同，互相學習，「世界同社會問題日益複雜，對未來嘅路要有好多考慮。最近我係手機搵人工智能問，香港同新加坡係唔係競爭對手？得出嚟嘅答案係，星港兩地係競爭同合作嘅混合體，答案都幾有意思。」