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財經
2023-10-05 17:49:17

超人露面｜李嘉誠罕有受訪回憶李光耀 被一句「不如你從政啦」逗得哈哈大笑

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超人露面｜李嘉誠罕有受訪回憶李光耀 被一句「不如你從政啦」逗得哈哈大笑

李嘉誠罕有受訪，回憶故友李光耀。(影片截圖)

長和系創辦人李嘉誠退休後罕有露面，惟近日在新加坡舉行的Asia Future Summit中，卻出現李嘉誠回憶故友李光耀的片段。影片中的李嘉誠精神不俗，以廣東話細數與李光耀的相知相識，在回憶二人一次晚飯的對話時，更展露笑容，「有次我哋食晚飯，我同李光耀先生討論好多對經濟同商業嘅睇法。我同佢講，『喂，不如你從商啦！』；佢就話『不如你從政啦』，我哋大家都哈哈大笑」。

Asia Future Summit為配合「回顧建國總理李光耀的世界觀，在動盪時局中建構亞洲未來」的環節，特別拉隊到香港專訪李嘉誠。

李嘉誠露面｜用手機問AI星港競爭

影片長約5分鐘，李嘉誠表示，與李光耀首次見面在1967年或1968年的香港，大家相識多年，討論過很多問題，並提到香港與新加坡的競爭。他表示，新加坡由南洋海港變國際都會，香港同樣由漁港發展到金融中心，星港兩地均為傳奇，亦同時踏著好多新階段，兩個地方有好多相同，互相學習，「世界同社會問題日益複雜，對未來嘅路要有好多考慮。最近我係手機搵人工智能問，香港同新加坡係唔係競爭對手？得出嚟嘅答案係，星港兩地係競爭同合作嘅混合體，答案都幾有意思。」

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李嘉誠露面｜「係無選擇的現實中，為未來創造無限可能」

對於李光耀的爭議，李嘉誠亦不避忌地談及。他指，用今日的眼光看歷史，好多時候不盡公平，如果大家明白當時亞洲的複雜背景，以及經濟艱苦，才會體全到李光耀的挑戰，「要係無選擇的現實中，為未來創造無限可能，聽起來好容易，但實踐實在毫不簡單……我明白，今日年青人睇李光耀先生所建立同設計的，可能覺得係頭上嘅金剛圈，希望可以人性化一啲。我哋要明白，在特定嘅年代同相應嘅歷史背景，當時無半點鬆懈嘅餘地，要改善人民嘅衣食住行，又要打造未來，呢個就係最人性化嘅操作，我實在非常非常佩服佢。」

李嘉誠又指，李光耀的思想有好多層次，他的決心在排除萬難實踐承諾，值得大家一輩子學習，「星加坡由無到今日嘅無限機遇，人民切切實實感到自豪，呢個就係偉大領袖嘅最佳體驗。」最後又指，「諗起故人，我係時時好掛念佢。」

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